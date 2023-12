Arriva il Bonus Tredicesima, fino a 150 euro in più a dicembre: a chi spetta

Anche quest’anno è stato confermato il Bonus Tredicesima, conosciuto anche come Bonus Natale, che consiste nell’erogazione di un importo aggiuntivo di 150 euro soltanto per alcune tipologie di pensionati: di seguito la guida su come funziona e a chi spetta.

Bonus Tredicesima, 150 euro in più in arrivo: quando e a chi spetta

Il bonus, di massimo 154,94 euro, per l’anno 2023 è stato confermato dall’INPS con il messaggio 4050 del 15 novembre. A riceverlo saranno oltre 346 mila pensionati che potranno ottenere l’importo direttamente sul cedolino della pensione di dicembre.

In sostanza il bonus spetta a tutti coloro che percepiscono una pensione minima, è necessario infatti non superare la soglia dei 7.327,32 euro complessivi durante l’anno per poter beneficiare del sussidio di dicembre.

“L’attribuzione dell’importo aggiuntivo è prevista per i titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonché delle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509″ – si legge nella nota dell’Inps.

“Tale importo, pertanto, non spetta alle prestazioni non qualificate come pensioni che di seguito si rammentano: 044 (INVCIV), 077 (PS), 078 (AS), 030 (VOBIS), 031 (IOBIS), 035 (VMP), 036 (IMP), 027 (VOCRED), 028 (VOCOOP), 029 (VOESO), 127 (CRED27), 128 (COOP28), 129 (VESO29), 043 (INDCOM), 094 (limitatamente agli assicurati ed ex dipendenti SPORTASS), 143 (APESOCIAL), 198 (VESO33), 199 (VESO92), 200 (ESPA)”.

Sono, inoltre, escluse le seguenti categorie: le pensioni supplementari (GP1AF02 = 5); le pensioni detassate per la convenzione sulla doppia imposizione (GP3CDTI (1) = 2); le pensioni con sostituzione Stato o rivalsa Enti locali (GP2BD06N = 108 o 109); le pensioni con pagamento localizzato presso Uffici pagatori delle Strutture territoriali; le pensioni con importo mensile di dicembre 2023 pari a zero; le pensioni eliminate. Il bonus arriverà insieme alla pensione di dicembre e alla tredicesima. A ciò si aggiungerà il conguaglio Inps.