Nuove opportunità di lavoro in GNV: l’affermata compagnia di navigazione, appartenente al gruppo MSC Crociere, è alla ricerca di personale e per procedere alle assunzioni ha lanciato due giornate di recruiting che si terranno a Napoli il 4 e 5 dicembre negli uffici aziendali tra stazioni marittime e molo Angioino.

Lavoro, GNV assume a Napoli: come candidarsi

“Unire il fascino del mare a una professione moderna e stimolante: è questo quello che ti proponiamo. Vieni a conoscere GNV e porta il tuo curriculum. Ti aspettiamo a Napoli il 4 e il 5 dicembre negli uffici GNV – Stazioni Marittime – Molo Angioino” – è l’annuncio diffuso sui canali social della compagnia.

Gli interessati potranno, dunque, recarsi nei luoghi indicati nelle date stabilite per presentare il proprio curriculum ed effettuare un colloquio conoscitivo. Le persone selezionate saranno poi ricontattate e, probabilmente, prenderanno servizio a partire dal nuovo anno.

In GNV è possibile ricoprire sia posizioni di bordo che di terra. Attualmente per la sede di Napoli si è alla ricerca di personale di bordo con mansioni di pulizia, gestione di bar e ristoranti, ma tanti altri sono le posizioni aperte per i candidati che prenderanno parte alle giornate di recruiting. Non mancano ruoli d’ufficio da ricoprire, senza la necessità di imbarcarsi, con tante opportunità di lavoro anche per i laureati di varie facoltà.

Per le offerte di lavoro già attive sul sito ufficiale è possibile candidarsi anche direttamente online, cliccando sulla mansione di propria preferenza e compilando i campi richiesti con dati anagrafici, contatti ed esperienze professionali. Sarà poi cura del team di GNV ricontattare i soggetti in linea con i requisiti richiesti.

RIEPILOGO INFO

Cosa: GNV Recruiting Day;

Quando: lunedì e martedì 4 e 5 dicembre 2023;

Dove: Uffici GNV – Stazioni Marittime – Molo Angioino, Napoli.