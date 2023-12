La RAI omaggia Napoli, oltre 40 commedie di Eduardo da rivedere: quali e quando

La Rai omaggia ancora una volta Eduardo De Filippo rendendo nuovamente disponibile la grande raccolta Natale in casa De Filippo su Rai Play: tanti gli straordinari titoli e i capolavori del genio napoletano del teatro che potranno essere rivisti sulla piattaforma streaming Rai insieme a tutta la famiglia durante il periodo più magico dell’anno.

Commedie di Eduardo De Filippo su Rai Play: i titoli

Rai Play raccoglie, così, in un’unica selezione ben quaranta opere, tra le più famose, di cui il drammaturgo partenopeo, celebrato e rappresentato ancora oggi in tutto il mondo, è stato autore e interprete, dalle due versioni di Natale in Casa Cupiello a Filumena Marturano passando per Napoli Milionaria e Non ti pago.

Di seguito tutti i titoli che, a partire dal 18 dicembre, saranno disponibili su Rai Play: