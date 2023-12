Luci di Natale 2023 a Napoli, il sindaco: “In funzione tutte entro questa sera”

Se le principali città della Campania e del Napoletano si sono illuminate a festa per il Natale, con scenografiche luci, il centro di Napoli risulta ancora non del tutto “addobbato” se non addirittura al buio in alcuni tratti. Il sindaco Gaetano Manfredi ha annunciato la data di accensione di tutte le luminarie, cercando di placare le polemiche sollevate.

Luci di Natale 2023 a Napoli, il sindaco: “Accese entro lunedì”

“Le stanno montando, alcune sono già state accese. Entro lunedì (18 dicembre, ndr) dovrebbero essere in funzione e illuminate tutte le luminarie che sono state montate in questi giorni che coprono tutte e dieci le municipalità della città” – ha detto il primo cittadino pochi giorni fa, come rende noto Il Corriere del Mezzogiorno.

Un ritardo secondo il sindaco scaturito da un “problema amministrativo abbastanza complesso”, mescolato ai tempi biblici della burocrazia italiana. Un imprevisto che l’amministrazione sarebbe intenzionata a superare per gli anni a seguire, studiando soluzioni diverse.

Le illuminazioni abbelliranno l’intero territorio partenopeo ma non tutte le strade. Le luminarie sono già state installate in alcune zone centrali della città ma, dal piano natalizio, non saranno escluse le periferie, per fare in modo che tutti possano immergersi nella magia del Natale.

Stando alle ultime indiscrezioni, spazio sarà dato anche al videomapping con l’animazione e l’illuminazione dei monumenti simbolo di Napoli. Dunque, una scia di colori e scintille che dovrebbero trasformare la città in un tripudio di luci entro e non oltre, a detta del sindaco, la serata del 18 dicembre.

Intanto proseguono i preparativi per il Capodanno napoletano con il consueto spettacolo in piazza del Plebiscito che, anche quest’anno, darà spazio ai grandi nomi della musica: oltre ai The Kolors, capitanati da Stash, ci saranno anche Arisa, Jimmy Sax, Valentina Stella, Enzo Avitabile e I Bottari. Non mancherà l’allegria dei comici più amati come Peppe Iodice, Biagio Izzo e Francesco Cicchella.