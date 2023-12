La rivelazione shock di Lozano: “Piangevo disperato, Gattuso non sapeva neanche in quale posizione giocassi”

Il racconto shock di Lozano sulla sua esperienza con Gattuso al Napoli

Hirving Lozano parla dell’esperienza in azzurro e stupisce quando cita Rino Gattuso. L’esterno messicano è forse uno dei “peccati” maggiori degli ultimi anni del Calcio Napoli: un calciatore unico nelle sue caratteristiche, che lo ha reso uno dei calciatori più ambiti in Europa e una spina nel fianco nel Mondiale del 2018 (vetrina che gli è valsa l’interesse di tantissimi club, tra cui il Napoli). Il calciatore dopo quattro anni ha lasciato l’Italia quest’estate ed è tornato in Olanda al PSV, diventando uno degli uomini chiave della squadra di Peter Bosz, conquistando anche gli ottavi di Champions League (dove affronterà il Borussia Dortmund). Nelle ultime ore però ha fatto parlare di sé per un’intervista che ha fatto molto scalpore in Messico. L’attaccante ha parlato soprattutto della sua esperienza a Napoli.

Lozano senza veli, il toccante racconto della sua esperienza a Napoli con Gattuso

Il calciatore messicano durante il talk show “Hugo Sanchez presenta” targato Star+. Hirving Lozano durante l’intervista è tornato alla sua esperienza in quel di Napoli dove è riuscito a conquistare una Coppa Italia, oltre all’indimenticabile Scudetto la scorsa stagione con Luciano Spalletti. Proprio sul tema allenatore, l’esterno si è voluto soffermare, raccontando la sua esperienza con Gennaro Gattuso.

Ecco le parole del messicano sul tecnico attualmente in forza al Marsiglia: “Non mi conosceva e non sapeva neanche in quale posizione giocassi. Da calciatore quando vivi momenti del genere pensi: ‘Qua le cose non vanno bene’. Infatti con lui ero sempre in panchina. È stato un anno terribile. Ho pianto tanto con mia moglie per la disperazione perché quando ti rendi conto di essere migliore di altri e non ti dànno una possibilità ti chiedi in continuazione perché. Il primo anno non ci siamo mai parlati. Mentre in quello successivo si è avvicinato un po’ di più”.