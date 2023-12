Dal sole al freddo, arriva il Ciclone di Capodanno a Napoli e in Campania: da quando

Meteo Capodanno a Napoli e in Campania

Se sole e caldo hanno interessato la giornata di Natale, stando alle previsioni meteo un nuovo fronte instabile potrebbe prendere il sopravvento proprio in corrispondenza del Capodanno, dando il via ad una nuova fase fredda anche a Napoli e in Campania.

Meteo Capodanno a Napoli e in Campania: arriva il ciclone

Secondo le stime de Il Meteo, il clima mite e soleggiato di questi ultimi giorni potrebbe essere guastato dall’avanzata di un nuovo vortice ciclonico, proveniente dal Nord Europa. Proprio a cavallo del Capodanno, questo nuovo ciclone causerebbe l’arrivo di una minacciosa perturbazione che, stando agli ultimi aggiornamenti, dovrebbe attraversare il Paese tra lunedì e martedì, 1 e 2 gennaio 2024, coinvolgendo in particolare Nord e Centro.

In tutta Italia le temperature inizierebbero così a calare, a causa dell’arrivo di masse d’aria più fredde che contribuiranno a riportare i valori su gradi in linea con la media del periodo. Seguiranno, dunque, gli ultimi giorni di “caldo” che lasceranno poi spazio alla perturbazione atlantica pilotata dal ciclone di Capodanno.

Anche a Napoli, stando alle previsioni meteo, l’anno si concluderà all’insegna dell’instabilità: sia le giornate di sabato e domenica, 31 e 31 gennaio, che quella di lunedì, 1 gennaio, si presenteranno abbastanza nuvolose. Seguirà un inizio settimana turbolento con piogge previste tra martedì e mercoledì, 2 e 3 gennaio.

“Fino al 29 dicembre al Sud il tempo sarà più soleggiato anche se qui non mancheranno nubi basse sulle coste tirreniche e sul Salento, soprattutto al mattino. Il clima sarà comunque piacevole. Da sabato 30 dicembre, però, potrebbe cambiare tutto con una perturbazione atlantica che, dalla Francia, si dovrebbe tuffare nel Mediterraneo, provocando un rapido peggioramento del tempo con piogge al Nord e al Centro, in spostamento verso il Sud“ – ha sottolineato Antonio Sanò, fondatore de Il Meteo.

“La perturbazione sarà collegata a un ciclone che si posizionerà sul Mar Tirreno e potrebbe condizionare il tempo sull’Italia dal giorno di Capodanno. Oltre alle piogge tornerebbe addirittura la neve sulle Alpi” – ha concluso. Non solo temporali: con l’avvio del mese di gennaio tornerebbe anche il grande freddo.