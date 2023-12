Jerry Calà: “Ho avuto l’onore di girare un film a Napoli, lì mi hanno salvato la vita”

Jerry Calà parla del suo legame con Napoli

È tornato a parlare con amore di Napoli il celebre attore, regista e comico Jerry Calà che proprio nella città partenopea ha girato il suo nuovo film intitolato Chi ha rapito Jerry Calà.

Jerry Calà: “Ho avuto l’onore di girare un film a Napoli”

Intervistato da Caterina Balivo, nel corso della trasmissione La Volta Buona, Jerry Calà ha dichiarato: “Ho avuto l’onore di girare questo film a Napoli, dove non avevo mai girato ed è stata una cosa meravigliosa. Facendo anche il regista ho avuto a disposizione attori fantastici come Sergio Assisi, Nando Paone, Barbara Foria. L’idea è molto originale, anche un po’ folle, ho cercato di fare una commedia molto realistica”.

Ha, poi, voluto ringraziare ancora una volta “la città che gli ha salvato la vita”. Proprio durante la sua permanenza a Napoli per le riprese, il regista è stato infatti colpito da un infarto. Tempestivi i soccorsi e l’intervento d’urgenza effettuato alla Clinica Mediterranea.

“Un paio di giorni prima della fine della lavorazione del film, sono tornato a Napoli dal Molise. Rientrato in albergo mangio in camera perché la mattina dovevo svegliarmi presto per girare ma improvvisamente ho sentito una fitta fortissima. Speravo fosse una indigestione e invece era un infarto” – ha raccontato.

“Non perdo occasione per ringraziare la Clinica Mediterranea di Napoli, la buona sanità che mi ha salvato la vita. Non ho avuto il tempo di rifletterci, non ho fatto in tempo ad avere paura. Solo dopo mi è venuto un attimo di depressione post-infarto. In ambulanza ero da solo. Ho voluto che non avvertissero la mia famiglia prima dell’intervento. Li ho chiamati io alle 6 di mattina quando era tutto finito”.