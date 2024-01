VIDEO/ Pooh incantati da Napoli: “Arrivati qui, in una delle città più belle del mondo”

I Pooh e la dedica per Napoli

In occasione del Capodanno, sono giunti in Campania anche gli artisti del celebre gruppo musicale de I Pooh che, in vista della loro esibizione in piazza a Salerno, non si sono fatti scappare una piacevole sosta a Napoli, rimanendo ancora una volta affascinati dalla bellezza della città.

I Pooh incantati da Napoli: “Tra le città più belle del mondo”

Grandi protagonisti dello show di fine anno in piazza della Libertà a Salerno, I Pooh hanno animato la platea in attesa del tradizionale countdown di mezzanotte. Poco prima hanno diffuso sui social le immagini del loro arrivo a Napoli, riservando alla città una speciale dedica.

“Siamo arrivati a Napoli, una delle città più belle del mondo”: si legge nella didascalia del video che immortala l’arrivo di Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Riccardo Fogli, con il loro staff, in aeroporto e il loro viaggio verso l’hotel situato sul lungomare partenopeo.

Gli artisti hanno poi colto l’occasione per godersi il panorama mozzafiato del Golfo di Napoli dal balcone della propria camera, con vista su Castel dell’Ovo. Si sono poi spostati a Salerno poco prima dell’inizio del concertone di Capodanno.

“Auguri da tutti noi. Che questo 2024 sia un anno speciale per voi che siete la nostra famiglia. Stiamo partendo per Pescara perché non potevamo iniziare questo, che sarà un grande anno per noi, senza fare la cosa che amiamo di più: cantare per voi” – hanno scritto subito dopo il live salernitano.

A meravigliarsi del paesaggio partenopeo durante le festività natalizie è stato anche il celebre cantautore bolognese Cesare Cremonini che ha trascorso il giorno di Natale in città condividendo la spettacolarità del Golfo con i suoi followers: “Natale a Napoli in t-shirt. Wow. L’inquietudine di questa temperatura è risollevata dalla meraviglia di questa città incredibile che oggi splende e ci accoglie in un modo unico. Ciao Napoli, grazie. Sono con la mia manager e degli amici. Sto da Dio”.