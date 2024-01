Torna la Carta Acquisti, 80 euro ogni 2 mesi per i cittadini: requisiti e come ottenerla

Carta Acquisti – Foto: MEF

Anche per il 2024 torna la Carta Acquisti, la misura che consente ai cittadini di ottenere 80 euro ogni due mesi da destinare alla spesa alimentare, sanitaria e al pagamento delle bollette della luce e del gas: di seguito la guida su chi può richiederla, requisiti necessari e come fare domanda per ottenerla.

Carta Acquisti, 80 euro ogni 2 mesi: requisiti e come ottenerla

La Carta Acquisti è una misura di sostegno alla cittadinanza lanciata nel 2008 e rinnovata anche per l’inizio del nuovo anno. Si tratta di una vera e propria card del valore di 40 euro mensili che viene caricata ogni due mesi con 80 euro (40 x 2 = 80 euro) sulla base degli stanziamenti via via disponibili. I possessori possono godere di sconti nei negozi convenzionati e potranno accedere direttamente alla tariffa elettrica agevolata.

Possono beneficiare della misura gli anziani di età superiore o uguale ai 65 anni e i genitori di bambini di età inferiore ai 3 anni che siano in possesso di particolari requisiti. La Card si può richiedere negli Uffici Postali presentando il modulo di richiesta compilato (scaricabile sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze o disponibile presso gli stessi Uffici Postali) con la relativa documentazione.

Per gli anziani di età non inferiore ai 65 anni l’ISEE non deve superare la somma di 8.052 euro così come i trattamenti pensionistici. La stessa somma vale per i richiedenti con minori di 3 anni nel nucleo familiare. Il limite dell’importo pensionistico sale a 10.737 euro annui per i soggetti di età pari o superiore ai 70 anni.

L’Ufficio Postale, dopo una verifica della completezza e conformità della documentazione presentata, rilascerà una copia della richiesta e, in caso di accettazione, sarà recapitato presso l’indirizzo di residenza del beneficiario, una comunicazione con l’invito a ripresentarsi presso un Ufficio Postale abilitato per il ritiro della card. La Carta Acquisti non va confusa con l’altra misura di sostegno della Carta Dedicata a Te.