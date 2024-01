Rintracciato il 28enne scomparso, la mamma: “Spero torni in Italia. Non ho parole”

Antonio Boccia, il ragazzo di Ottaviano scomparso dal 27 dicembre scorso

È stato rintracciato Antonio Boccia, il ragazzo 28enne di Ottaviano scomparso nel nulla dal 27 dicembre scorso: è stata la mamma ad annunciare, attraverso i social, di essere riuscita a mettersi in contatto con il figlio, ringraziando tutti coloro che si sono attivati per ritrovarlo.

Tutto sarebbe partito verso gli inizi di novembre quando il giovane avrebbe deciso di allontanarsi volontariamente. Dal 27 novembre, tuttavia, i suoi familiari non hanno avuto più sue notizie. Durante l’ultimo contatto avvenuto, avrebbe riferito alla madre di trovarsi a Roma dopodiché il cellulare è risultato sempre spento.

Di qui il disperato appello dei familiari che in poco tempo è diventato virale sul web. Dopo giorni di ricerche finalmente uno spiraglio di luce per tutti: mamma Laura ha comunicato con gioia di aver rintracciato suo figlio.

“Tony è stato rintracciato telefonicamente da noi familiari, la nostra speranza è che rientri in Italia. Le forze dell’ordine sono state avvisate. Non ho parole per il grande cuore di tante persone nell’aiuto nella ricerca. Ringrazio milioni di volte tutti e soprattutto Roma e dintorni. Le ricerche continuano” – è il messaggio diffuso sui social dalla donna.

Al momento non si sa né dove si trovi il ragazzo né per quale motivo sia scomparso nel nulla. Stando alle parole della madre, potrebbe non trovarsi a Roma, come da ultimo aggiornamento, né tantomeno in Italia. La notizia essenziale, tuttavia, è che sta bene e non è in pericolo di vita.

“Ciao Tony, se stai guardando questa pagina sappi bene che siamo tutti preoccupati per te. Se ti sta bene a non tornare a casa lo puoi fare benissimo, l’importante è che la tua famiglia sa che stai bene. Torna a casa, zio Giovanni e zia Silvana ti aspettano. Un bacione da tutti noi” – è il post diffuso pochi giorni fa dallo zio del ragazzo.