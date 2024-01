Antonio Boccia, ragazzo di Ottaviano scomparso: da una settimana non si hanno sue notizie

Antonio Boccia, il ragazzo di Ottaviano scomparso dal 27 dicembre scorso

Un ragazzo di Ottaviano, Antonio Boccia di 28 anni, è sparito dal 27 dicembre scorso: la famiglia non ha sue notizie da ormai una settimana.

Un allontanamento volontario avvenuto il 10 novembre scorso per motivi non meglio definiti ha portato Antonio Boccia, giovane ventottenne di Ottaviano, a separarsi dalla sua famiglia. Ma i suoi cari sono in forte apprensione poiché dal 27 dicembre del giovane non si hanno più notizie. Durante l’ultimo contatto avvenuto con Antonio, quest’ultimo avrebbe riferito telefonicamente alla madre di trovarsi a Roma: dopodiché il cellulare è risultato sempre spento.

I genitori hanno presentato denuncia presso la stazione carabinieri di Ottaviano: Antonio Boccia è alto circa 1,80 metri, di corporatura esile, occhi azzurri e pesa 70 kg. Al momento dell’allontanamento indossava una tuta ginnica di colore grigio ed un cappellino di lana di colore nero.

Antonio avrebbe portato con sé una borsa scura contenente indumenti personali ed un cappellino con visiera di colore nero. Inoltre ha con sé un paio di occhiali da sole, la carta d’identità ed il telefono cellulare che risulta, come già detto, spento dal 27 dicembre.

Il giovane soffre di disturbi psicotici

La preoccupazione del padre Angelo e della madre Laura è accresciuta dal fatto che, secondo quanto dichiarato nella denuncia fatta ai militari, Antonio soffrirebbe di disturbo psicotico di impronta paranoide. L’appello della famiglia è quello di diffondere la notizia di scomparsa anche fuori regione, visto che dalle ultime comunicazioni Antonio si sarebbe trovato nella capitale.

Anche il sindaco di Ottaviano, Biagio Simonetti, ha rilanciato sui suoi profili social l’appello: la speranza è che qualcuno lo veda e riconosca. La famiglia chiede di riuscire ad avvicinarlo e parlargli, in modo da sincerarsi delle condizioni di salute e darne notizia ai genitori ed alle forze dell’ordine. Chi avesse notizie certe di Antonio può contattare il padre Angelo al numero 335 57 92 238.