È morto il pugile Yawe Davis, Nino D’Angelo in lacrime: era il Matumba del suo film

Si è spento Yawe Davis, l’ex pugile e attore di origine ugandese morto all’età di 61 anni, molto legato alla città di Napoli ed in particolare all’artista Nino D’Angelo che lo aveva voluto per il ruolo di Matumba nel suo film Uno scugnizzo a New York.

“Che dolore Davis, non ci posso credere. Ti chiamavo Matumba proprio come il personaggio che interpretavi nel mio film Uno scugnizzo a New York. Sei stato un amico fantastico che non dimenticherò mai più. Buon viaggio e riposa in pace campione Matumba” – è la commovente dedica diffusa sui social dal cantante napoletano, accompagnata da uno scatto che li ritrae insieme, sul set del film.

Nato a Kampala, Yawe Davis si è dedicato fin da subito al pugilato e al suo arrivo in Italia si è fatto subito notare in alcuni match tra Napoli, Genova e Roma. Così è riuscito a conquistare il titolo italiano dei pesi mediomassimi.

Si è poi cimentato anche nella carriera di attore affiancando il celebre “caschetto biondo” nel suo film ambientato a New York. Anche all’interno della pellicola interpreta il ruolo di un ragazzo molto portato per la boxe, nonché grande amico di Nino. Yawe Dawis ha preso parte anche al film La leggenda di Al, John e Jack diretto dal trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo e da Massimo Venier.

“A mio padre, un uomo straordinario e vero campione. Grazie per la tua forza, coraggio e passione, che saranno sempre i valori che mi guideranno ogni giorno nella vita. Grazie per il tuo spirito di sacrificio e di dedizione che mi spingeranno a superare ogni ostacolo e a lottare nel perseguire sempre i miei sogni” – queste le parole del figlio Micheal.

“Hai lasciato il ring della vita dopo aver combattuto con coraggio e determinazione, ma il tuo spirito da pugile rimarrà eternamente nel mio cuore, sfidando ogni avversità con la stessa grinta con cui hai affrontato ogni round sul ring”.

“In quest’ultima battaglia ti ho tenuto la mano mentre combattevi fino all’ultimo respiro. Il tuo spirito continuerà a vivere attraverso i tuoi insegnamenti e vorrei che la tua leggenda potesse sempre ispirare il meglio di me. Il tuo amore sarà eternamente vivo nel mio cuore”.