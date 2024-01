Freddo polare poi cambia tutto, arriva il caldo anomalo: sembrerà quasi primavera

È arrivato il grande freddo in Italia con temperature in progressivo calo che segnano l’inizio di una vera e propria parentesi di gelo anche a Napoli e in Campania. Stando alle previsioni meteo, tuttavia, si tratterà di una breve ondata seguita dall’arrivo di una “bolla calda” che regalerà valori quasi primaverili.

Meteo, arriva il freddo a Napoli e in Campania poi tornerà il caldo

Dopo giorni di freddo, il vortice di origine artica lascerà spazio a grosse novità. La svolta è prevista per l’inizio della prossima settimana quando il gelo, che in queste ore si sta intensificando in tutto il paese, lascerà spazio a sole e clima mite.

“Il freddo polare scenderà nuovamente, dalle prossime ore, verso Sud, dalla Bielorussia fino alla Turchia, colpendo gran parte del settore orientale europeo. Questa nuova colata polare-artica lambirà anche i Balcani e molto marginalmente le nostre regioni adriatiche con un ulteriore leggero calo delle temperature“ – ha spiegato Andrea Garbinato, responsabile de Il Meteo.

“In Italia proseguirà un periodo freddo ma senza eccessi estremi. Anzi, la prossima settimana, in particolare dal 16 gennaio in poi, potremo vivere eccessi opposti, molto marcati: da martedì sono previste temperature calde per il periodo anche in Italia, in linea con i cambiamenti climatici che hanno portato alla chiusura del 2023 al primo posto come anno più caldo della storia a livello globale” – ha continuato.

Per i prossimi giorni, weekend compreso, dunque prenderà il sopravvento questa nuova fase fredda con possibili temporali e maltempo soprattutto al Sud. Nel corso del weekend ci sarà un leggero miglioramento ma con intense gelate su gran parte delle pianure. Al Sud si registreranno ancora nubi e qualche piovasco.

Da domenica 14 gennaio, con l’arrivo di correnti umide da Ovest, le temperature tenderanno a salire ponendo definitivamente fine a questa ondata di freddo anomalo. Non sono escluse, tuttavia, precipitazioni sparse sul versante tirrenico.

“Vivremo solo 3 giorni di temperature sottomedia, poi all’orizzonte tornerà lo spettro caldo anomalo dalla prossima settimana. In Italia, ai tempi del riscaldamento globale, il vero inverno fa molta fatica a manifestarsi e a restare presente per più giorni” – ha concluso.