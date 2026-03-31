Lacrime nel Napoletano, Eugenio trovato morto dal padre a 36 anni: lascia 2 bambini

Tragedia a Villaricca dove un uomo di 36 anni, Eugenio Urzo, è stato ritrovato morto nel campo di famiglia, situato a Nocelleto, dove stava lavorando. A ritrovare il corpo senza vita sarebbe stato il padre.

Villaricca, Eugenio trovato morto nel campo: aveva 36 anni

La famiglia si sarebbe allarmata dopo aver tentato invano di mettersi in contatto con il 36enne, intento a lavorare nel campo del Comune di Carinola. Il padre si sarebbe recato sul posto, scoprendo il corpo del figlio, per poi allertare i soccorsi.

Giunti sul posto, i sanitari del 118 non avrebbero potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. Al momento non sono state chiarite ancora le cause del decesso ma è probabile che Eugenio possa essere stato colto da un malore improvviso. Sarà, tuttavia, l’autopsia a ricostruire con certezza la dinamica del decesso.

Al campo sono intervenuti anche i carabinieri del reparto territoriale di Mondragone per eseguire gli accertamenti del caso e dare il via alle indagini sull’accaduto. Intanto resta il dolore di un’intera comunità per la perdita tanto improvvisa quanto prematura di un giovane cittadino.

Sotto choc i familiari, in particolare il padre che si sarebbe sentito male subito dopo aver visto il corpo del figlio riverso a terra. Insieme gestivano un’attività di ortofrutta situata nel centro di Villaricca. Eugenio era sposato e lascia due bambini.