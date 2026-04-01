Bomba d’acqua su Napoli, ancora violenti temporali e vento: piogge più forti entro sera

La forte ondata di maltempo continua a colpire la città di Napoli, causando non pochi disagi alla cittadinanza. A partire da questa notte la pioggia si è abbattuta incessante sulla città, tra raffiche di vento e un repentino calo delle temperature.

Ondata di maltempo a Napoli: ancora pioggia e disagi

Una fase turbolenta che, in questi ultimi giorni, sta interessando il Centro e il Sud Italia per la presenza di un profondo vortice, attualmente collocato a ridosso della Sicilia, che sta dispensando intense e persistenti piogge.

Secondo le stime de Il Meteo, il maltempo continuerà ad abbattersi con violenza sulle città meridionali con piogge ancora più abbondanti attese entro questa sera. Le regioni più colpite saranno Sicilia, Puglia, Marche, Abruzzo, Molise, Lazio, Campania e Sardegna. Per la Campania, la Protezione Civile Regionale ha già diramato nei giorni scorsi degli avvisi di allerta meteo per mettere in guardia la popolazione e le istituzioni sui possibili rischi legati al forte maltempo.

La perturbazione dovrebbe estendersi almeno fino a venerdì 3 aprile, con continue precipitazioni e forti raffiche di vento, per poi abbracciare uno scenario completamente nuovo. Nel weekend di Pasqua e Pasquetta, infatti, dovrebbe prendere il sopravvento l’Anticiclone delle Azzorre, regalando giornate calde e soleggiate da Nord a Sud. Un vero e proprio passaggio repentino da un clima tipicamente invernale all’esplosione della primavera.