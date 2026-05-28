Napoli regina del Ponte del 2 giugno, record di turisti: quasi 700 mila per 5 notti

Napoli continua ad attestarsi tra le mete preferite dai turisti provenienti da ogni parte del mondo: anche in occasione del Ponte del 2 giugno 2026, coincidente con la Festa della Repubblica, l’Osservatorio del Turismo del Comune stima un record di presenze.

Ponte del 2 giugno 2026: record di turisti a Napoli

Si tratta di un lungo ponte festivo che vedrà molti viaggiatori in partenza a partire da venerdì 29 maggio, prolungando la propria permanenza nelle capitali più attrattive del mondo fino al 2 giugno. Napoli anche stavolta si prepara a raggiungere numeri di affluenza straordinari, complici il clima piacevole e le meraviglie da scoprire della città.

Proprio in occasione della festività, in città prenderà il via anche la rassegna dedicata delle Feste Patronali che darà avvio ad un ricco calendario di spettacoli, cabaret e concerti gratis che animeranno tutte le Municipalità cittadine.

Proprio durante la presentazione del programma ufficiale della kermesse, l’assessora al Turismo, Teresa Armato, ha anticipato i dati turistici elaborati dall’Osservatorio comunale: “Le feste patronali iniziano l’1 giugno, quindi con il ponte del 2 giugno, che quest’anno è un ponte lunghissimo”.

“Si estenderà da venerdì 29 maggio a martedì 2 giugno, periodo in cui lì’Osservatorio Turistico Urbano stima l’arrivo di 425.000 turisti per 3 notti, 552.000 turisti per 4 notti e 684.000 turisti per 5 notti che, oltre a godere della grande bellezza della città, saranno travolti dalla straordinaria energia delle Feste Patronali, con gli spettacoli e i concerti dei nostri meravigliosi artisti”.