Napoli, 4 mesi di spettacoli e concerti gratis. Da Fiorellino a Natale Galletta: il programma

Prende il via dall’1 giugno 2026 Beato chi le vive, il calendario ufficiale della quarta edizione delle Feste Patronali che animeranno tutte le Municipalità di Napoli tra concerti, spettacoli e cabaret ad ingresso gratis per tutti.

Feste Patronali 2026 a Napoli, tutti i concerti gratis: il programma

L’iniziativa, promossa dall’Assessorato al Turismo e alle Attività Produttive del Comune di Napoli, nasce nell’ottica della tutela e valorizzazione del patrimonio immateriale della città. Le tre precedenti edizioni si sono rivelate un successo, per affluenza e coinvolgimento del territorio, rendendo centrale l’evento nella programmazione dell’ente.

Anche quest’anno, dunque, dall’1 giugno al 17 ottobre, le Municipalità del territorio saranno coinvolte in un calendario di eventi nelle chiese, nelle piazze e in strada. Il programma 2026 è stato presentato a Palazzo San Giacomo dall’assessora al Turismo e alle Attività produttive Teresa Armato e dal presidente della Commissione Cultura, Turismo e Attività produttive Luigi Carbone.

“Siamo partiti con 12 feste e un pubblico di 26.000 partecipanti e siamo arrivati a 22 feste lo scorso anno con un pubblico di 50.000 partecipanti. Quest’anno le feste sono 26 e il numero che aumenta è frutto di uno studio sui nostri Santi Compatroni, accanto al Santo Patrono San Gennaro e alla Santa Patrona Santa Patrizia. Napoli è la città italiana con più Santi Patroni” – ha dichiarato l’assessora Teresa Armato.

“Iniziano l’1 giugno, quindi con il ponte del 2 giugno, che quest’anno è un ponte lunghissimo, da venerdì 29 maggio a martedì 2 giugno, periodo in cui l’Osservatorio Turistico Urbano stima l’arrivo di 425.000 turisti per 3 notti, 552.000 turisti per 4 notti e 684.000 turisti per 5 notti, che, oltre a godere della grande bellezza della città, saranno travolti dalla straordinaria energia delle Feste Patronali, con gli spettacoli e i concerti dei nostri meravigliosi artisti”.

Il calendario delle Feste Patronali 2026 a Napoli

DALL’1 AL 30 GIUGNO

Lunedì 1 giugno alle 21:00 spettacolo di Ciro Giustianiani e concerto di Rico Femiano a Largo Sant’Erasmo ai Granili;

e concerto di a Largo Sant’Erasmo ai Granili; Martedì 2 giugno messa solenne nella Chiesa di Sant’Erasmo ai Granili;

Sabato 13 giugno alle 20:30 Festa di Sant’Antonio con esibizione degli artisti di strada e concerto di Emiliana Cantone e Mr Hyde nella Basilica di San Lorenzo Maggiore in via dei Tribunali;

con esibizione degli artisti di strada e concerto di nella Basilica di San Lorenzo Maggiore in via dei Tribunali; Domenica 14 giugno alle 20:00 Festa di Santo Strato a Posillipo con Mario Maglione in concerto in via San Giovanni Pascoli;

con in concerto in via San Giovanni Pascoli; 21 giugno alle 21:00 Festa di San Giovanni Battista in piazza San Giovanni Battista a San Giovanni a Teduccio;

in piazza San Giovanni Battista a San Giovanni a Teduccio; Domenica 28 giugno alle 21:00 Festa dei SS Pietro e Paolo con cabaret di Enzo&Sal e concerto di Giusy Graziano ;

con cabaret di e concerto di ; Dal 27 al 30 giugno alle 20:00 Festa di San Pietro a Patierno con messa, processione, banda musicale, esibizioni canore, Fanfara dei Carabinieri in piazza Giovanni Guarino;

con messa, processione, banda musicale, esibizioni canore, Fanfara dei Carabinieri in piazza Giovanni Guarino; Martedì 30 giugno alle 21:00 Festa dei SS Giovanni e Paolo con Gianni Fiorellino in concerto in piazza Ottocalli.

DAL 2 AL 27 LUGLIO

Dal 2 al 5 luglio alle 20:00 Festa di San Giorgio Martire con esibizioni di gruppi folkloristici, animazione per bambini, laboratori creativi e mostra sul Santo Patrono in piazza San Giorgio a Pianura;

con esibizioni di gruppi folkloristici, animazione per bambini, laboratori creativi e mostra sul Santo Patrono in piazza San Giorgio a Pianura; Sabato 4 luglio alle 21:00 Festa di Santa Grazia con lo spettacolo di Ciro Giustiniani in Strada Comunale Galeone, a Ponticelli. In Corso Chiaiano per San Nicola concerto di Stefania Lay ;

con lo spettacolo di in Strada Comunale Galeone, a Ponticelli. In Corso Chiaiano per San Nicola concerto di ; Domenica 5 luglio alle 21:00 Festa di Santa Maria dei Miracoli con concerto di Ciro Rigione a Largo Miracoli;

con concerto di a Largo Miracoli; Sabato 11 luglio alle 21:00 Festa di San Vincenzo Monacone con Natale Galletta in concerto in Piazza Sanità;

con in concerto in Piazza Sanità; Mercoledì 15 luglio alle 21:00 Festa del Carmine con il concerto That’s Napoli Live Show diretto da Carlo Morelli e il suggestivo incendio del Campanile in Piazza del Carmine;

con il concerto diretto da Carlo Morelli e il suggestivo incendio del Campanile in Piazza del Carmine; Domenica 26 luglio alle 21:00 Festa di Sant’Anna alle Paludi con Mr Hyde in concerto in via Strettola Sant’Anna;

con in concerto in via Strettola Sant’Anna; Lunedì 27 luglio alle 19:00 Festa di Sant’Anna di Capodimonte con spettacoli musicali e teatrali di artisti locali in via Bosco di Capodimonte.

DALL’1 AL 31 AGOSTO

Sabato 1 agosto alle 21:00 Festa di Santa Maria della Neve con Giovanni Mauriello, Mimmo Maglionico e i Pietrarsa in concerto al Corso Ponticelli; la festa sarà celebrata anche lunedì 10 agosto alle 21:00 in viale Margherita con Paola Pezone e Luciano Caldore in concerto;

con Giovanni Mauriello, Mimmo Maglionico e i Pietrarsa in concerto al Corso Ponticelli; la festa sarà celebrata anche lunedì 10 agosto alle 21:00 in viale Margherita con in concerto; Mercoledì 5 agosto alle 21 Festa di San Salvatore con Emiliana Cantone in concerto in via Plebiscito a Piscinola; giovedì 6 agosto alle 19:00, invece, ci saranno messa all’aperto, processione e banda musicale;

con in concerto in via Plebiscito a Piscinola; giovedì 6 agosto alle 19:00, invece, ci saranno messa all’aperto, processione e banda musicale; Sabato 15 agosto alle 20:00 Festa della Madonna Assunta con Antonello Rondi in concerto in Piazza Municipio;

con in concerto in Piazza Municipio; Lunedì 31 agosto alle 21:00 Festa dei Gigli di Barra con Rico Femiano in concerto

DALL’1 AL 27 SETTEMBRE

Festa di Santa Maria di Piedigrotta per l’apertura delle celebrazioni del mese di settembre, con i laboratori di produzione dei vestitini di carta per la sfilata nelle vie del quartiere, in programma dall’1 al 4 settembre nellaChiesa di Santa Maria di Piedigrotta, che venerdì 4 settembre, alle 19:00, ospiterà lo spettacolo Spettacolo “Jamm a Piererotta” con Benedetto Casillo, Mario Maglione, Francesca Marini, Antonello Rondi, Marianita Carfora e il coro La Serenata.

Dal 10 al 13 settembre, spettacoli con artisti locali in Viale Campi Flegrei a Bagnoli per la celebrazione della Festa di Maria Santissima Desolata. Apertura affidata a Susy Graziano, in concerto giovedì 10 settembre alle 22:00.

Sabato 19 settembre, Messa Solenne per San Gennaro e il suo atteso prodigio al Duomo di Napoli. Per la Festa dei SS Cosma e Damiano, domenica 20 settembre, alle 21:00, in piazza Zanardelli, Emiliana Cantone in concerto. Sabato 26 e domenica 27 settembre, dalle 10:00, nelle vie del Centro Storico, ci sarà la banda musicale di Casandrino.

La Festa di Santa Maria della Mercede sarà celebrata dal 25 al 27 settembre, alle 10:00, in Piazza Montecalvario con il Festival delle arti creative con eventi diffusi sul territorio con musica, incontri letterari, animazione e enogastronomia.

Festa di Sant’Alfonso dei Liguori, domenica 27 settembre, alle 21:00, in Piazzale Mugnano a Marianella, con Massimiliano Gallo in “Lettera ad Eduardo”. Sarà la Festa di San Gaetano Errico a chiudere il calendario delle Feste Patronali, sabato 17 ottobre, alle 20:00, con Francesco Malapena in concerto nelSantuario Diocesiano dell’Addolorata, in via Dante Alighieri a Secondigliano.