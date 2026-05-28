FOTO/ Il degrado di Viale Campanariello: discarica a cielo aperto “vista mare”

Buste della spazzatura, ingombranti, materiali di risulta e rifiuti di ogni genere abbandonati lungo Viale Campanariello, nella zona di Torre del Greco al confine con il territorio di Torre Annunziata, a due passi dal mare. È quanto documentano le immagini che ci sono state segnalate e che raccontano una situazione di degrado ormai intollerabile.

Discarica a cielo aperto a Viale Campanariello

Quella che dovrebbe essere una strada urbana percorribile in sicurezza si è trasformata, di fatto, in una discarica a cielo aperto. L’abbandono selvaggio dei rifiuti non è solo un problema estetico: costituisce un reato ai sensi del Codice dell’Ambiente, punibile con sanzioni amministrative e, nei casi più gravi, con conseguenze penali.

Ci si chiede dove siano i controlli da parte delle autorità competenti — Comune di Torre del Greco, polizia municipale, ASL Napoli 3 Sud — e se siano attive telecamere di sorveglianza nella zona. Il territorio corallino, per la sua ampiezza, non si può controllare costantemente centimetro per centimetro, dunque è essenziale il supporto della tecnologia.

Il fenomeno dello sversamento illegale è purtroppo endemico nell’area vesuviana, ma l’indifferenza istituzionale non può continuare a essere la risposta. I cittadini chiedono un intervento immediato di bonifica e l’avvio di verifiche per identificare i responsabili. I torresi onesti non possono pagare — con le tasse e con la qualità della vita — le scelte di chi tratta il territorio come un immondezzaio.