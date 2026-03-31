Turris, le precisazioni di Mennella: “Nessuna candidatura in pole, decisioni saranno prese con i tifosi”

Il sindaco di Torre del Greco ha inteso precisare la propria posizione in merito ai colloqui intercorsi con gli imprenditori che hanno mostrato interesse nel riportare il calcio corallino in città.

Mennella: “Per la Turris, nessuna candidatura in vantaggio”

Il primo cittadino, in un incontro tenutosi con rappresentanti del tifo sabato 28 marzo ha fatto il punto della situazione sulle proposte che sono state ad egli sottoposte da quattro imprenditori: Claudio Anellucci, Fabio Baraldi, Giuseppe Langella e Gianluca Passeggio.

“Al momento, in merito alle quattro proposte avanzate da altrettanti gruppi imprenditoriali venuti nella sede del Comune, a Palazzo Baronale, per discutere dell’eventualità di fare calcio a Torre del Greco, non vi è alcuna candidatura “in vantaggio” rispetto alle altre”, sottolinea il Sindaco.

“Come emerso dall’incontro avvenuto con i rappresentanti del tifo organizzato, ogni decisione è rimessa alla “volontà popolare”, nell’auspicio che una volta scaduti i termini di riflessione chiesti in pubblica seduta, possa essere portata alla mia attenzione la volontà più condivisa possibile tra le varie sigle coinvolte. Solo allora, eventualmente, si potrà parlare di un soggetto “in vantaggio” rispetto agli altri”.

Pur confermando di avere incontrato il presidente del comitato campano della Figc, Carmine Zigarelli, in occasione e contestualmente all’ultimo incontro avuto con l’attuale presidente del Casoria Calcio Fabio Baraldi, Mennella afferma: “Devo smentire che lo stesso presidente sia intervenuto allo scopo di “sponsorizzare” chicchessia. Il presidente Zigarelli ha invece partecipato all’incontro nella sua veste strettamente istituzionale, spiegando le eventuali procedure legate ad un possibile trasferimento di un titolo sportivo da una città all’altra”.

Precisazioni che fanno seguito ad un nostro articolo di approfondimento sull’incontro nel quale si riportava come fatto d’interesse proprio la contestuale presenza di Baraldi e Zigarelli.

“Si ritiene doveroso fare tali precisazioni, in quanto l’articolo in questione ha suscitato spiecevoli fraintendimenti che rischiano, senza alcuna dolosa volontà, di minare il clima di ascolto e condivisione attorno al quale è nata l’iniziativa promossa lo scorso 28 marzo e che ha trovato, tra l’altro, il pieno sostegno della vostra testata, che qui pubblicamente ringrazio per l’attenzione rivolta all’argomento e più in generale all’attività amministrativa che stiamo portando avanti in questi anni”.