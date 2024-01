C’è il Vera Pizza Day, dall’Australia al Perù: il mondo celebra la verace pizza napoletana

Tra pizze all’ananas e al ketchup, spazio alla vera pizza napoletana con il Vera Pizza Day, l’evento dedicato al piatto più famoso al mondo, che si svolgerà il 17 gennaio con una maratona in diretta streaming che in 24 ore spazierà da un paese all’altro portando l’eccellenza della tradizione partenopea in tutti i continenti.

Vera Pizza Day: la tradizione napoletana in tutto il mondo

“Il primo di una serie di eventi per festeggiare i nostri primi 40 anni a tutela della Vera Pizza Napoletana: Very Pizza Day! Il 17 gennaio in occasione della Giornata Mondiale della Pizza e di Sant’Antuono, Santo Protettore dei fornai, daremo vita ad una incredibile diretta senza sosta di 24 ore con masterclass gratuite e collegamenti da tutto il mondo“ – si legge nella nota diffusa dall’Associazione Verace Pizza Napoletana, a capo dell’evento.

Diversi gli appuntamenti in programma che animeranno la quarta edizione del Vera Pizza Day, giunto ormai alla sua quarta edizione. L’intera trasmissione potrà essere seguita in diretta sul canale Youtube di AVPN – Vera Pizza Napoletana e sui social.

Un lungo viaggio gastronomico che parte dall’Australia con la prima masterclass, alle 00:30 italiane, per poi spostarsi verso Giappone, Cile, Stati Uniti, Egitto, Turchia, Francia, Germania, Polonia, Spagna, Regno Unito, Brasile, Canada, Perù, Polonia e naturalmente Italia.

Tra convegni, masterclass con i più grandi maestri pizzaioli e assegnazione di premi, la cultura della pizza napoletana sarà protagonista in ogni dove, nella sua veste più autentica e tradizionale, quella che rende Napoli tra le capitali del gusto a livello mondiale.

Ma anche quella che, proprio nelle ultime settimane, è al centro di un dibattito acceso tra chi la difende con le unghia e con i denti, e chi cerca di aprirsi alle spinte internazionali proponendo varianti che, fino a poco fa, sembravano quasi impensabili nel capoluogo partenopeo, come il lancio della pizza all’ananas.