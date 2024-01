Portici, quattro ragazzini vandalizzano un albero senza alcun apparente motivo ma una telecamera di sorveglianza poco distante riprende tutta la scena: il video diffuso sui social dal sindaco Vincenzo Cuomo.

Portici, ragazzini distruggono un albero, la telecamera riprende tutto

Il fatto è accaduto nella serata di sabato 13 gennaio, circa 20 minuti prima della mezzanotte: due ragazzi si avventano su un alberello di una strada del centro cittadino, prima inclinandolo, poi salendoci sopra con i piedi.

Una telecamera di sorveglianza a poca distanza riprende tutta la scena: dal filmato si può notare che, dopo aver quasi spezzato l’alberello i due giovani (anzi, giovanissimi stando a quanto si intuisce dai fotogrammi) fanno per andar via. Ma subito dopo compaiono in video altri due vandali che danno una mano a terminare il misfatto

Alla fine, riescono a sradicare totalmente il fusto dal terreno, prima di allontanarsi con andatura che appare quasi soddisfatta. Il video è stato però diffuso (censurando per privacy i volti dei protagonisti) sul profilo Facebook del sindaco di Portici Enzo Cuomo, suscitando un’ondata di commenti indignati da parte dei cittadini.



Sindaco Cuomo: “I primi imbecilli del 2024”

Con queste parole, il primo cittadino ha reso pubblico il breve filmato dell’atto vandalico: “Individuati i primi selezionati per la classifica degli imbecilli 2024. Questi giovani campioni di vandalismo ai danni del patrimonio arboreo comunale sono in corso di identificazione per poi denunciarli ed i genitori saranno citati per risarcire alla Comunità i danni causati dai figli”.

“Quale problema gli creava quell’albero? Sarebbe curioso comprendere le motivazioni e lo sforzo sopportato da questi imbecilli per danneggiare un albero, ma gli esperti in materia confermano che la mente umana contiene misteri inspiegabili ed orizzonti inesplorati!”.

Ciò che colpisce maggiormente i cittadini porticesi, stando ai commenti, è proprio la violenza inaudita con la quale quattro ragazzini si accaniscono nei confronti di un alberello: un bene pubblico ma ancor prima un elemento naturale fondamentale per il benessere della collettività.