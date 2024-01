Napoli-Fiorentina 3-0, gli azzurri conquistano la finale di Supercoppa Italiana

Il Napoli è in finale di Supercoppa Italiana. Grazie a un gol di Simeone al 22′ e a una incredibile doppietta in pochi secondi nel finale di gara di Zerbin, gli uomini di Mazzarri battono la Fiorentina di Vincenzo Italiano, che sbaglia il rigore del possibile 1-1 con Ikone a fine primo tempo. Lunedì gli azzurri contenderanno il trofeo alla vincente di Inter-Lazio, in programma domani sera alle ore 20 italiane.

FINE PARTITA

90′ – Sarà di 5′ il recupero.

89′ – Doppio cambio per la Fiorentina : fuori Bonaventura e Martinez Quarta , dentro Barak e Faraoni .

: fuori e , dentro e . 86′ – GOL DEL NAPOLI!!! Incredibile Zerbin ! In occasione del gol del 2-0 l’esterno era rimasto contuso avendo sbattuto con la testa sul palo. Rientra in campo nel momento giusto e si invola verso la porta battendo con un diagonale imparabile Terracciano .

Incredibile ! In occasione del gol del 2-0 l’esterno era rimasto contuso avendo sbattuto con la testa sul palo. Rientra in campo nel momento giusto e si invola verso la porta battendo con un diagonale imparabile . 84′ – GOL DEL NAPOLI!!! Raddoppiano gli azzurri!!! Zerbin sbuca sul secondo palo e insacca da due passi dopo il colpo di testa di Di Lorenzo !

Raddoppiano gli azzurri!!! sbuca sul secondo palo e insacca da due passi dopo il colpo di testa di ! 81′ – Ultimo cambio per il Napoli : fuori Mazzocchi , dentro Zerbin .

: fuori , dentro . 77′ – Cambio per il Napoli : fuori Cajuste , dentro Gianluca Gaetano .

: fuori , dentro . 72′ – Triplo cambio nel Napoli : dentro Zielinski , Ostigard e Linstrom , fuori Kvaratskhelia , Mario Rui e Politano .

: dentro , e , fuori , e . 68′ – Cambio nella Fiorentina : fuori Biraghi , dentro Parisi .

: fuori , dentro . 60′ – Conclusione da fuori di Arthur , palla alle stelle.

, palla alle stelle. 59′ – Cross di Duncan , chiude in angolo Mario Rui .

, chiude in angolo . 57′ – Doppio cambio in casa viola: dentro Sottil e Nzola , fuori Brekalo e Ikone .

e , fuori e . 52′ – Ci prova Cajuste dal limite, palla alta sopra la traversa.

dal limite, palla alta sopra la traversa. 51′ – Ammonito Biraghi per fallo su Mazzocchi .

per fallo su . 50′ – Conclusione pericolosa dal limite di Beltran , Gollini è attento e blocca a terra.

, è attento e blocca a terra. 46′ – Batte il Napoli, riprende l’incontro.

INIZIO SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

45′ – Sarà di 1′ il recupero.

44′ – SBAGLIA IKONE! Il calciatore viola tira alle stelle il penalty!

Il calciatore viola tira alle stelle il penalty! 43′ – RIGORE PER LA FIORENTINA – Bella giocata di Ikone , che viene sgambettato da Mario Rui .

– Bella giocata di , che viene sgambettato da . 41′ – Conclusione da fuori di Bonaventura , palla larga.

, palla larga. 37′ – La Fiorentina prova a mantenere il pallino del gioco ma il Napoli si difende con ordine.

prova a mantenere il pallino del gioco ma il si difende con ordine. 28′ – Gol annullato alla Fiorentina – Colpo di testa di Martinez Quarta , miracolo di Gollini , Bonaventura in posizione irregolare trova al centro Beltran che realizza, ma l’arbitro annulla per fuorigioco.

– Colpo di testa di , miracolo di , in posizione irregolare trova al centro che realizza, ma l’arbitro annulla per fuorigioco. 27′ – Corner per la Fiorentina .

. 22′ – GOL DEL NAPOLI!!! Azzurri in vantaggio!!! Grandissima azione dei partenopei imbastita da Kvaratskhelia e Juan Jesus , palla geniale per il Cholito Simeone , che entra in area e con un diagonale letale batte Terracciano !

Azzurri in vantaggio!!! Grandissima azione dei partenopei imbastita da e , palla geniale per il , che entra in area e con un diagonale letale batte ! 19′ – Potenziale occasione clamorosa per il Napoli , con Lobotka che dopo una grande giocata trova Cajuste lanciato a rete: il numero 24 sbaglia però il controllo, rallentando e facendo di fatto sfumare l’azione.

, con che dopo una grande giocata trova lanciato a rete: il numero 24 sbaglia però il controllo, rallentando e facendo di fatto sfumare l’azione. 14′ – Cross dalla destra di Mazzocchi , Simeone gira di destro al volo, palla di poco alta.

, gira di destro al volo, palla di poco alta. 11′ – Conclusione volante da fuori di Biraghi sugli sviluppi del corner, la sfera esce di poco alla sinistra di Gollini .

sugli sviluppi del corner, la sfera esce di poco alla sinistra di . 10′ – Spunto in contropiede di Ikone , Lobotka chiude in angolo il suo tiro dall’interno dell’area.

, chiude in angolo il suo tiro dall’interno dell’area. 9′ – Grande azione di Politano , che scambia in velocità con Mazzocchi , converge e calcia dal limite: Terracciano in volo devia in angolo.

, che scambia in velocità con , converge e calcia dal limite: in volo devia in angolo. 8′ – Batte velocemente una punizione dalla trequarti Bonaventura , pescando in area Ikone : la sua conclusione viene rimpallata in angolo addirittura da Simeone .

, pescando in area : la sua conclusione viene rimpallata in angolo addirittura da . 3′ – Politano cerca al limite Kvaratskhelia , il suo tiro viene smorzato ed è facile preda di Terracciano .

, il suo tiro viene smorzato ed è facile preda di . 2′ – Spunto di Politano sulla destra, Martinez Quarta chiude in angolo.

sulla destra, chiude in angolo. 1′ – Batte la Fiorentina, inizia la semifinale di Supercoppa Italiana!

INIZIO PARTITA

Benvenuti alla cronaca diretta della partita Napoli-Fiorentina, valida per la semifinale di Supercoppa Italiana, dall’Al-Awwal Stadium di Riyadh.

LIVE/ Supercoppa Italiana, Napoli-Fiorentina: in diretta da Riyadh

Mazzarri schiera per la prima volta il 3-4-2-1 dall’inizio: Mario Rui e Mazzocchi sulle due fasce, Simeone centravanti.

Questa la formazione ufficiale del Napoli:

CALCIO NAPOLI (3-4-2-1): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Jesus; Mazzocchi, Cajuste, Lobotka, Mario Rui; Politano, Simeone, Kvaratskhelia.

A disposizione: Contini, Idasiak, Zerbin, Lindstrom, D’Avino, Ostigard, Gioielli, Zielinski, Gaetano, Raspadori.

Allenatore: Walter Mazzarri

La formazione ufficiale della Fiorentina:

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano, Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi, Arthur, Duncan, Bonaventura, Ikonè, Brekalo, Beltran.

A disposizione: Martinelli, Vannucchi, Christianse, Sottil, Maxime Lopez, Ranieri, Nzola, Infantino, Faraoni, Comuzzo, Mandragora, Parisi, Barak, Amatucci.

Allenatore: Vincenzo Italiano