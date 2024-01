“Dal rione al tetto del mondo”, tutta Napoli è con Geolier: la dedica prima di Sanremo

Manca sempre meno all’inizio del Festival di Sanremo, un’edizione che anche la città di Napoli attende con ansia per acclamare il suo beniamino Geolier che porterà sul palco dell’Ariston l’orgoglio partenopeo, cantando un brano interamente in napoletano: in queste ore è apparso per le strade un grande striscione dedicato al rapper che lui stesso ha immortalato ringraziando i suoi concittadini.

Striscione per Geolier a Napoli prima di Sanremo

“Questa è Napoli. Grazie”: ha commentato Geolier pubblicando un video sul suo canale Instagram ufficiale per condividere con i suoi followers la gioia di quell’omaggio apparso proprio per le strade partenopee. Un grande striscione sovrasta la strada, cogliendo l’attenzione dei passanti.

“Geolier. Dal rione alto al tetto del mondo. Sanremo 2024” – si legge nella dedica firmata da Lino e Mario. La stessa che ha commosso il rapper, a pochi giorni dall’inizio del celebre Festival della canzone italiana che lo vedrà gareggiare per la prima volta tra i big.

Nato e cresciuto a Secondigliano, Emanuele Palumbo, in arte Geolier, in breve tempo ha scalato la vetta del successo affermandosi come uno degli artisti più apprezzati della scena rap nazionale. Una storia di successo che fa gioire la sua città, quella che ha sempre difeso ed esaltato ad ogni sua ospitata in televisione. Una Napoli che condivide la sua emozione nel vederlo esibirsi nel ruolo di big, tra i grandi della musica, sfidando artisti del calibro dei Negramaro, Fiorella Mannoia, Francesco Renga, Nek, Loredana Bertè, Ricchi e Poveri.

“Questa canzone nasce con l’impegno di mettere il napoletano dentro e raccontare una storia d’amore. La carica prima di salire sul palco sarà pensare a Napoli“ – ha detto Geolier raggiunto subito dopo le prove dalle telecamere di Rai News.