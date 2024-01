Salma Hayek, la star di Hollywood incantata da Pompei: “Che esperienza fantastica”

Salma Hayek, celebre attrice messicana, candidata all’Oscar come miglior attrice per il film Frida, è giunta nel Napoletano e durante una visita agli Scavi di Pompei è rimasta letteralmente estasiata dalla ricchezza storica e culturale del luogo, tanto da voler diffondere sui social una vera e propria dichiarazione d’amore per il sito.

Salma Hayek, la star di Hollywood incantata dagli Scavi di Pompei

L’attrice, che ha ottenuto la sua stella sulla Walk of Fame di Hollywood, ha condiviso alcune foto scattate all’interno del Parco Archeologico di Pompei nel corso della sua recente permanenza tra le strade e i reperti che rendono gli scavi napoletani tra i più affascinanti ed apprezzati del mondo.

“Sento un legame innegabile con il mondo che esisteva secoli fa. Quando cammini tra le rovine di Pompei non puoi fare a meno di immaginare la vita delle persone, il loro spirito persiste nell’aria. La resistenza dei suoi edifici è sopravvissuta per raccontare storie di trionfo e tragedia, di amore e perdita, tutto congelato nel tempo. Grazie Massimo Osanna per questa straordinaria esperienza“ – ha scritto l’artista sui suoi canali social ufficiali.

Una sensazione simile a quella descritta da Gary Oldman, l’attore Premio Oscar e produttore cinematografico britannico, noto soprattutto per il ruolo di Sirius Black nei quattro film della saga cinematografica Harry Potter, che dopo aver varcato la soglia d’ingresso degli Scavi di Pompei, aveva dichiarato: “Mi sento tremare. E’ come se fossi trasportato indietro nel tempo a duemila anni fa. Non mi aspettavo di emozionarmi così. Qui è tutto fantastico. E’ una esperienza incredibile visitare la città sepolta e che è riuscita a vincere la battaglia contro il tempo, diventando eterna”.

Una vera e propria perla del nostro territorio che continua ad attrarre visitatori, celebrità e turisti provenienti da ogni parte del mondo.