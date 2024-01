Nuovi posti di lavoro a Napoli Est: Ferrovie dello Stato assumerà oltre 600 persone

Nuove opportunità di lavoro nella zona Est di Napoli grazie al restauro dell’impianto delle Ferrovie dello Stato di Gianturco che, entro il 2026, assumerà oltre 600 dipendenti. Ad anticiparlo è Gianni Lepre, consigliere del ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, con delega al Made in Italy.

Lavoro Napoli, 600 assunzioni a Gianturco per Ferrovie dello Stato

Pare, dunque, che nell’impianto di Gianturco saranno oltre 600 le assunzioni da concretizzare entro il 2026. L’area perimetrale di competenza di Ferrovie dello Stato, come anticipato dal ministro Lepre, sarà trasformata in officina per la manutenzione dei treni ad Alta Velocità.

Si tratterebbe di un polo ferroviario di dimensioni nazionali, con l’obiettivo di dotare la città partenopea di un centro logistico d’eccellenza, per la cui realizzazione saranno erogati un centinaio di milioni. Un intervento importante anche dal punto di vista occupazionale con tanti nuovi posti di lavoro per i cittadini. A dirlo è stato il vice ministro ai Trasporti Edoardo Rixi, a margine della sua visita all’impianto in compagnia dell’Ad di Trenitalia, Luigi Corradi.

“Questa non è solo una bella notizia, ma è motivo di concreta speranza per l’intera area est di Napoli. È fondamentale che si realizzi il progetto prospettato da Rixi perché il corridoio mediterraneo-scandinavo, che collegherà Palermo a Helsinki, vedrà Napoli e tutto il Sud Italia come baricentro ideale per questa dorsale europea” – ha commentato il consigliere Gianni Lepre.

“Sono queste le partite da seguire con attenzione, perché possono far compiere un salto di qualità al Mezzogiorno e ridurne il gap col resto del Paese e dell’Europa. Ci auguriamo che, su questi fronti, la dialettica sterile tra le diverse coalizioni politiche lasci posto a una convergenza sule priorità assolute. Tra cui, senza dubbio, vi è la coesione territoriale” – ha concluso.