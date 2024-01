A Napoli c’è l’uomo più alto del mondo: supera i 250 cm, ha le mani più grandi del globo

Non ha resistito al fascino della città e alla curiosità di assaggiare la pizza con l’ananas “alla napoletana” Sultan Kösen, meglio conosciuto come l’uomo più alto del mondo, giunto a Napoli e avvistato all’interno della nuova sede della pizzeria di Gino Sorbillo. Classe 1982, l’uomo, di origini turche, non detiene soltanto il primato dell’altezza ma anche quello delle mani più grandi del globo.

L’uomo più alto del mondo a Napoli, mangia la pizza da Sorbillo

“Adesso qui, nella nuovissima Sorbillo in piazza Vanvitelli al Vomero, l’uomo più alto del mondo, Sultan Kösen, 251 cm, per una bella e fumante pizza con l’ananas“ – è il post diffuso sui social dal maestro pizzaiolo napoletano che ha immortalato il “gigante” in compagnia dei suoi collaboratori.

“Solitamente ci segnalano la presenza di una personalità ma lui è entrato con degli amici come un cliente qualunque ed ha ordinato la pizza. Tra le tante pizze che hanno ordinato c’era anche quella con l’ananas, quella che nelle ultime settimane ha fatto tanto discutere” – ha dichiarato Sorbillo a Il Messaggero.

Chi è Sultan Kösen, l’uomo più alto del mondo

Sultan Kösen, nato a Mardin il 10 dicembre 1982, è un cittadino turco riconosciuto dal Guinness dei Primati come l’uomo vivente più alto del mondo, con i suoi 2,51 metri di altezza. Kösen fu misurato nella sua città natale il 25 agosto 2009 per il Guinness World Record: l’altezza era di 247 cm, misura che gli permetteva di superare il cinese Bao Xishun (236 cm) e di diventare ufficialmente l’uomo più alto del mondo.

Il 9 febbraio 2011 ulteriori misurazioni hanno confermato che l’altezza di Kösen è di 251 cm ed il peso è di 168 kg. Oltre a essere l’uomo più alto del mondo, Kösen ha anche il record delle mani più grandi del mondo (28 cm). Fino a maggio 2011 possedeva anche il record di piedi più grandi del mondo (37 cm).