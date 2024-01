Lazio-Napoli 0-0, gli azzurri in piena emergenza riescono a strappare un punto all’Olimpico

Un Napoli in piena emergenza di formazione riesce a strappare un prezioso punto allo stadio Olimpico contro la Lazio di Maurizio Sarri. Gli uomini di Walter Mazzarri giocano una partita prettamente difensiva, non riuscendo di fatto mai ad impensierire Provedel, pensando soprattutto a proteggere la propria porta dagli assalti confusi e imprecisi dei biancocelesti. Prestazione umile, grintosa e combattiva dei campioni d’Italia in carica, che rimangono a -4 dal quarto posto in attesa della gara di stasera tra Inter e Fiorentina.

95′ – Ammonito Ostigard per proteste.

per proteste. 90′ – Saranno 5 i minuti di recupero.

84′ – Cambia anche la Lazio: fuori Isaksen e Cataldi , dentro Rovella e Pedro .

e , dentro e . 84′ – Cambia ancora il Napoli: fuori Politano e Zielinski , dentro Lindstrom e Dendoncker .

e , dentro e . 83′ – Calcio di punizione dai 20 metri calciato a giro da Zielinski , palla di poco a lato.

, palla di poco a lato. 82′ – Ammonito Cataldi per fallo su Ngonge .

per fallo su . 80′ – Doppio cambio per il Napoli: fuori Raspadori e Mario Rui , dentro Mazzocchi e Ngonge .

e , dentro e . 77′ – Cambia la Lazio: fuori Guendouzi , dentro Vecino .

, dentro . 75′ – Pericolosa la Lazio con Castellanos , che prova il colpo di tacco servito da Isaksen : salva Ostigard .

, che prova il colpo di tacco servito da : salva . 72′ – Cambio per la Lazio: fuori Lazzari , dentro Pellegrini .

, dentro . 69′ – Ammonito Gila per fallo su Politano dopo un gran colpo di tacco di Gianluca Gaetano : punizione da posizione interessante per il Napoli.

per fallo su dopo un gran colpo di tacco di : punizione da posizione interessante per il Napoli. 67′ – Grandissima conclusione volante di Gaetano dal limite dell’area, palla che esce di pochissimo alla sinistra di Provedel .

dal limite dell’area, palla che esce di pochissimo alla sinistra di . 65′ – Pericolosa la Lazio con Cataldi : conclusione radente da fuori, palla che sfiora il palo.

: conclusione radente da fuori, palla che sfiora il palo. 60′ – Cambio nel Napoli: fuori Demme , dentro Gaetano .

, dentro . 55′ – Brutto fallo di Romagnoli su Politano : ammonito.

su : ammonito. 49′ – Ammonito Demme per fallo su Felipe Anderson .

per fallo su . 46′ – Gol annullato a Castellanos dopo 25 secondi: grandissimo gesto tecnico del biancoceleste, che in rovesciata batte Gollini . Tutto vanificato dalla posizione di fuorigioco del calciatore della Lazio, sospiro di sollievo per il Napoli.

dopo 25 secondi: grandissimo gesto tecnico del biancoceleste, che in rovesciata batte . Tutto vanificato dalla posizione di fuorigioco del calciatore della Lazio, sospiro di sollievo per il Napoli. 46′ – Batte la Lazio, riprende l’incontro.

40′ – Continua senza grandi colpi di scena la partita.

30′ – Mezz’ora di gioco e ancora nessun tiro in porta.

21′ – Partita molto bloccata, le due squadre stentano a costruire azioni degne di nota.

13′ – Ci prova Isaksen da ottima posizione, palla alta sopra la traversa.

da ottima posizione, palla alta sopra la traversa. 10′ – Conclusione da fuori di Cataldi , palla larga.

, palla larga. 5′ – Prime battute di gioco appannaggio della Lazio, con il Napoli che prova a impostare in ripartenza.

1′ – Batte il Napoli, inizia il match dell’Olimpico.

Gli azzurri sono chiamati all’impresa in terra capitolina contro i biancocelesti allenati dall’ex Maurizio Sarri in piena emergenza di formazione. La rosa a disposizione di Walter Mazzarri quest’oggi è ai minimi storici: oltre a Meret, Olivera e Natan infortunati, mancano Anguissa e Osimhen, impegnati in Coppa d’Africa, Kvaratskhelia, Cajuste e Simeone squalificati, ed il nuovo acquisto Traorè.

Lazio-Napoli, le formazioni ufficiali

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Isaksen, Castellanos, Felipe Anderson. All. Sarri.

NAPOLI (3-5-2): Gollini; Ostigard, Rrahmani, Juan Jesus; Di Lorenzo, Demme, Lobotka, Zielinski, Mario Rui; Politano, Raspadori. All. Mazzarri.