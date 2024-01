Quando la Milo disse: “Adoro Napoli e i napoletani amano me. Chiederei scusa a Totò”

Si è spenta questa mattina, Sandra Milo, la celebre attrice e conduttrice morta all’età di 90 anni, particolarmente legata alla città di Napoli. Proprio nella città partenopea era giunta più volte per lavoro, affiancandosi ad alcuni dei più grandi esponenti del panorama artistico italiano e mondiale, da Totò a Vincenzo Salemme.

Morta Sandra Milo: “Adoro Napoli e i napoletani amano me”

“Sono orgogliosa e felice di essere qua. Adoro Napoli e non dico certo una cosa straordinaria perché lo dicono tutti, però io credo che anche i napoletani mi amano. Ho lavorato molto qua, ho debuttato in teatro. Recitare con Salemme è sublime, è un divertimento indescrivibile” – aveva detto ai microfoni di Rado Kiss Kiss Napoli in occasione della presentazione del film Prima di lunedì.

Lo scorso anno, nel corso del programma Citofonare Rai 2, intervistata da Paola Perego e Simona Ventura, la Milo aveva parlato anche del suo primo incontro con Totò: “Io come tutti gli italiani ero pazza di lui, era un attore insuperabile. Un giorno, ero sul set del primo film che giravo con Totò, lo vidi da lontano, gli corsi incontro a braccia aperte urlando il suo nome”.

“Arrivai davanti a lui e mi rispose con un freddo ‘buongiorno signorina’. Sarei voluta sprofondare, mi sentì una cretina. Lui è il principe in tutti i sensi, mi ha risposto mettendomi a posto. Ho fatto tre film con lui e ho avuto un rapporto sempre molto rigido. Pochi anni fa sono andata in una trattoria del Veneto, l’oste mi diede un vecchio giornale con un’intervista di Totò che diceva delle cose bellissime su di me“.

“Allora ecco l’equivoco, il non aver parlato. Pensavo che lui non mi poteva soffrire e invece no. Mi piacerebbe incontrarlo per dirgli scusa per aver pensato male di lui, però un giorno questo glielo dirò”.