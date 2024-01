La Regione Campania assume 70 persone: lavoro con contratto a tempo indeterminato

Lavoro – La Regione Campania ha deliberato l’adesione alla manifestazione di interesse per le assunzioni, a tempo indeterminato, di 70 persone da impiegare nell’attuazione dei programmi regionali finanziati con fondi per la coesione.

Lavoro, 70 assunzioni in Regione Campania

Si tratta di un progetto occupazionale che rientra nell’ambito del programma nazionale Capacità per la Coesione 2021-2027 e che vedrà la selezione di 70 unità di personale, da inserire nella propri dotazione organica, con competenze tecniche e specialistiche che assumeranno la qualifica di funzionario.

L’assunzione di personale aggiuntivo negli organici degli Enti territoriali, delle Regioni e dell’amministrazione sarà effettuata “mediante concorso nazionale”. I nuovi assunti verranno impiegati esclusivamente per la realizzazione di interventi finanziati dai fondi della politica di coesione.

“Le assunzioni, prevalentemente a tempo indeterminato, saranno rese possibili attraverso il contributo del PN alle spese per la durata attuativa del Programma. Al termine di questo periodo gli assunti saranno a carico dell’ente nel quale prestano servizio“ – si legge nella nota di Coesione Italia.

Il Programma Nazionale di Assistenza Tecnica Capacità per la Coesione 2021-2027 (CapCoe) è cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dal Fondo sociale europeo Plus con una dotazione complessiva di 1.267.433.334 euro, comprensiva del cofinanziamento nazionale.

In linea con gli obiettivi della strategia di rafforzamento della capacità amministrativa definita nell’Accordo di Partenariato 2021-2027, il CapCoe supporterà le Pubbliche Amministrazioni per migliorare l’efficacia attuativa della politica di coesione. Il principale intervento del programma, di stampo nazionale, è proprio l’assunzione di personale. La campagna di assunzione riguarderà non solo la Campania ma anche la Basilicata, la Calabria, il Molise, la Puglia, la Sardegna e la Sicilia. In seguito saranno rese note le modalità di partecipazione.

Oltre alle assunzioni, tra gli interventi previsti spiccano attività di formazione, sviluppo di processi di gestione efficienti, servizi territoriali di supporto agli agenti locali, rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali, supporto della governance, sostegno ai piani di rigenerazione amministrativa, sostegno delle pratiche partenariali partecipative.