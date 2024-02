È morta Adele Zerilli: la mamma di Bruce Springsteen che aveva origini napoletane

Si è spenta Adele Zerilli, la mamma di Bruce Springsteen, morta all’età di 98 anni: è grazie a lei che il divo americano del rock ha radici napoletane.

Morta Adele Zerilli, mamma di Bruce Springsteen

È stato lo stesso Springsteen ad annunciare la drammatica notizia attraverso un lungo post su Instagram: “Adele Springsteen, 4 maggio 1925 – 31 gennaio 2024. Ricordo che la mattina mamma, sentivo la tua sveglia. Mi sdraiavo a letto e ti ascoltavo mentre ti preparavi per il lavoro, il suono della tua custodia del trucco sul lavandino”.

“E le signore in ufficio tutte rossetto, profumi e gonne fruscianti, quanto sembravi orgogliosa e felice quando tornavi a piedi a casa dal lavoro. Non c’è nessuna telefonata la domenica, nessun fiore o bigliettino per la festa della mamma. Non c’è la casa in collina con giardino e bel cortile. Troveremo un piccolo rock’n roll bar e usciremo a ballare”.

È proprio grazie a lei che la stella del rock ha discendenze italiane e più precisamente napoletane: il nonno materno di Bruce, nonché padre di Adele, Antonio Zerilli, era originario di Vico Equense (provincia di Napoli), luogo dove è nato il celebre locale di famiglia, il Gran Caffè Zerilli.

Chi è Bruce Springsteen

Bruce Frederick Joseph Springsteen, nato a Long Branch il 23 settembre 1949) è un cantautore e chitarrista statunitense. “The Boss”, come è sempre stato soprannominato, è uno degli artisti più conosciuti e rappresentativi nell’ambito della musica rock. Accompagnato per gran parte della sua carriera dalla E Street Band, è divenuto famoso soprattutto per le sue coinvolgenti e lunghissime esibizioni dal vivo, raggiungendo il culmine della popolarità fra la seconda metà degli anni settanta e il decennio successivo.