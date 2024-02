Francesco D’Alessio: chi è il direttore d’orchestra di Geolier e il suo legame con Gigi

Ad accompagnare l’esibizione di Geolier durante la 74esima edizione del Festival di Sanremo nelle vesti di direttore d’orchestra è Francesco D’Alessio. Non è un caso che il suo cognome si leghi a quello di uno dei cantautori partenopei più affermati sulla scena musicale italiana: è, infatti, il nipote di Gigi D’Alessio.

Chi è Francesco D’Alessio: a Sanremo con Geolier

Già lo scorso anno ha preso parte alla kermesse canora più importante d’Italia affiancando LDA, suo cugino, e in molti avevano già notato una certa somiglianza con la famiglia D’Alessio. Quest’anno ancora una volta è giunto a Sanremo per dirigere l’esibizione di un altro artista della sua terra, Geolier. Venerdì, nel corso della serata delle cover, lo stesso Gigi raggiungerà Geolier sul palco.

Nato a Napoli nel settembre del 1979, Francesco D’Alessio è figlio di Pietro D’Alessio, fratello di Gigi. E’ un arrangiatore, paroliere e produttore affermato in Campania. Nel corso della sua carriera ha collaborato con diversi artisti, molto conosciuti nel Napoletano. In particolare è stato lui a produrre ben tre dischi del cantante Rosario Miraggio. Ha collaborato anche con Mario Merola, Gigi Finizio, Sal Da Vinci, Michael Thompson, Lucio Dalla, Renato Zero e Massimo Ranieri.

L’esibizione di Geolier a Sanremo

Quel momento che l’intera città di Napoli attendeva è finalmente arrivato: Geolier ha incantato il popolo partenopeo con la sua esibizione nel corso della prima serata del Festival di Sanremo. Visibilmente emozionato, nel suo elegantissimo e luccicante abito, Geolier ha raggiunto Amadeus e Mengoni sul palco dando voce alla sua terra intonando un pezzo interamente in napoletano: ‘I p’ me, tu p’ te.

“Ha fatto del legame con la sua terra il fulcro della sua musica. Ha portato una ventata di originalità nel rap italiano, raggiungendo numeri record” – con queste parole il co-conduttore e super ospite Marco Mengoni ha chiamato Geolier sul palco dell’Ariston.