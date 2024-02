“Spaccate tutte cose guagliù”: anche Angelina parla napoletano a Sanremo

Nelle vesti di presentatrice per una sera, nel corso della seconda serata del Festival di Sanremo, Angelina Mango ha annunciato l’arrivo sul palco dei The Kolors augurando buona fortuna al gruppo con un’espressione in napoletano.

Angelina Mango a Sanremo parla in napoletano

Torna un motivo ricorrente quello della lingua napoletana in questa 74esima edizione della kermesse canora più importante d’Italia. Con il ritorno di un brano partenopeo in gara, tra apprezzamenti ma anche polemiche, non solo Geolier ha portato all’Ariston il parlato napoletano ma anche un’altra artista.

È stata, infatti, Angelina Mango a pronunciare un’espressione tipicamente napoletana. Avvicinandosi a Stash, dopo aver presentato la canzone del gruppo in gara, ha esclamato: “Spaccate tutte cose guagliù”. Un augurio che ha strappato un sorriso alla star del trio che, per le sue origini campane, ha compreso perfettamente la frase pronunciata dalla collega.

Del resto Angelina, pur non essendo napoletana, non ha mai nascosto il suo legame con la nostra terra, raggiungendo le più alte vette del successo proprio con un brano dal titolo Che t’o dico a fa’, “ambientato” nelle vie di Spaccanapoli. In occasione del lancio di quel brano aveva, inoltre, dichiarato: “Anche mio padre cantava spesso in napoletano”.

“Lui cantava spesso anche in sardo, in catalano e in inglese. Sicuramente io sono il risultato del mondo in cui sono cresciuta, anche in termini di influenze musicali. Nella musica ho lo stesso suo modo di non pormi limiti. Infatti anche ad Amici ho fatto di tutto e di più, e sempre con grande divertimento”.