Bob Sinclar: “Per me Geolier è il re di Sanremo. Vorrei collaborare con lui, amo Napoli”

Ha convinto il televoto e la giuria delle radio, ha fatto esultare il giovane Josè, figlio di Amadeus, seduto in prima fila all’Ariston ed ha ricevuto i complimenti anche di un famoso dj, tra i più amati del mondo: Geolier, con la sua I p’me, tu p’ te, la canzone presentata al Festival di Sanremo, ha conquistato anche il sostegno di Bob Sinclar che lo ha definito “il re” di questa edizione.

Bob Sinclar a Sanremo: “Geolier è il re. Amo Napoli”

“Sanremo è il più famoso Festival del mondo, è innanzitutto il primo. E poi così tanti artisti hanno avuto successo grazie al Festival di Sanremo, il più visto al mondo. Anche mia mamma è una fan di Sanremo” – ha detto Sinclar in una video-intervista rilasciata a Il Corriere della Sera dopo l’esibizione sulla nave da crociera trasmessa in diretta dal palco dell’Ariston.

“Un cantante con cui vorrei fare una collaborazione? Geolier. Per me adesso lui è il re. Io amo Napoli, ho un sacco di amici lì. Con Geolier sarebbe stupendo” – ha continuando manifestando il suo apprezzamento per il rapper partenopeo e il desiderio di poter lavorare con lui.

Del resto, il dj e produttore discografico francese non ha mai nascosto il suo amore per la città partenopea, arrivando a difendere pubblicamente anche la squadra azzurra. Proprio la scorsa estate, durante una serata, aveva messo a tacere un coro razzista: al tormentone discriminatorio “Vesuvio erutta, tutta Napoli è distrutta” aveva risposto urlando “Forza Napoli”.

Una Napoli che occupa un posto speciale nel suo cuore e che, come lui, proprio ieri ha gioito per il successo di Geolier che si è classificato primo nella Top 5 provvisoria degli artisti in gara, battendo anche Loredana Bertè che si è aggiudicata l’oro nella serata precedente con i punti assegnati dalla sala stampa.