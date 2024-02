La seconda serata del Festival di Sanremo sarà ricordata sicuramente oltre che per le bellissime canzoni in gara, anche per l’ospitata di John Travolta con il balletto tra il noto attore, Fiorello e Amadeus all’esterno del teatro . Una scena che non ha convinto i tanti spettatori e, forse, nemmeno i protagonisti. Infatti nel programma “Viva Rai 2…Viva Sanremo”, condotto proprio dal comico siciliano, Fiorello e Amadeus hanno commentato la propria esibizione.

Il “Ballo del qua qua” a Sanremo, il commento di Fiorello sulla gag con Travolta e Amadeus

Tante risate “all’Aristonello”, quartier generale di Fiorello che dopo il Festival conduce proprio lì suo noto programma “Viva Rai 2” in versione sanremese. Il noto showman con Amadeus ed i suoi ospiti è tornato a parlare della performance messa in atto fuori dal teatro, con la famosa “dance of qua qua”, tradotta in forma bonaria così proprio da Fiorello a John Travolta (che sembrava molto spaesato e poco convinto della scelta). Esibizione che però non è piaciuta nemmeno alla stampa e ai tanti commentatori sui social.

Sull’episodio sono arrivati anche i commenti dei protagonisti tra cui quello di Fiorello che senza tanti giri di parole ha esclamato: “Abbiamo fatto una delle gag più terrificanti della storia della televisione italiana. Ecco, è la fine delle nostre carriere, quella di Travolta sicuro”.

Amadeus nel mentre preso dalle risate ha evitato ogni commento e Fiorello ha poi annunciato che sabato (quando affiancherà il conduttore per tutta la puntata) ci saranno non poche sorprese per il pubblico per chiudere in bellezza l’ultimo Sanremo del duo.