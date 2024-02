ALLERTA METEO e rischio idrogeologico anche senza pioggia in Campania: in quali zone

A seguito dell’avviso di allerta meteo diramato, la Protezione Civile regionale ha diffuso l’avviso sul permanere del rischio idrogeologico in alcune zone della Campania dove è stata estesa l’allerta di tipo giallo.

Allerta meteo e rischio idrogeologico in Campania: le zone

L’allerta meteo è stata prorogata fino alle ore 23.59 di oggi, 12 febbraio 2024, in tutta la Campania ma anche allo scadere della stessa, i rischi legati alle avverse condizioni meteo continueranno a permanere in tutto il Cilento e nella Piana del Sele. Per questo motivo, solo sulle zone di allerta 6 (Piana Sele e Alto Cilento) e 8 (Basso Cilento) proseguirà l’allerta di livello Giallo.

“Aldilà del permanere di isolate precipitazioni, si evidenzia ancora la possibilità di frane, caduta massi e smottamenti per effetto della saturazione dei suoli o di condizioni di fragilità del territorio nonché di innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua e allagamenti” – si legge nella nota diffusa dalla Protezione Civile della Regione Campania.

“La Sala Operativa ha pertanto diramato il nuovo avviso di allerta meteo raccomandando ai sindaci delle zone interessate di mantenere attivi i Centri Operativi Comunali (COC)“ – si conclude così la comunicazione.

Allerta Meteo in Campania: gli avvisi

Il 10 febbraio la Protezione Civile ha prorogato il precedente avviso di allerta meteo innalzandolo al livello arancione su tutto il territorio, ad esclusione delle zone 4 (Alta Irpinia e Sannio) e 7 (Tanagro) dove il livello resta giallo. Nella giornata di ieri l’avviso è stato ulteriormente prorogato su tutta la Campania per cui fino alle 23.59 di oggi resterà in vigore con il rischio idrogeologico da temporali, anche in assenza di piogge per effetto della saturazione dei suoli.