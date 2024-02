Flussi di gioco d’azzardo in Italia: quali sono le regole attualmente in vigore?

Per molto tempo, il gioco d’azzardo è rimasto in una zona grigia dal punto di vista legale. Tuttavia, la situazione è cambiata sempre di più. Il gioco d’azzardo casino è più popolare che mai. Ciò è dovuto non da ultimo ai numerosi provider e ai casinò online.

Tuttavia, in Italia esistono regole severe per quanto riguarda il gioco d’azzardo, i flussi di gioco e persino la pubblicità. È quindi meglio che gli operatori e i giocatori controllino cosa è permesso e cosa no.

Il gioco d’azzardo in Italia: la situazione attuale

Il gioco d’azzardo fa parte della vita anche in Italia. Ma qual è la situazione attuale? Il gioco d’azzardo locale e le scommesse sportive sono parte integrante della vita quotidiana. Soprattutto durante la pandemia e le precedenti crisi economiche, il numero di giocatori nei casinò e il gioco d’azzardo in generale sono aumentati drasticamente.

Tuttavia, i casinò online e i flussi di gioco d’azzardo sono una questione diversa. La ragione di ciò e dell’opzione spesso ancora un po’ incerta è certamente che si tratta di un nuovo sviluppo. In linea di principio, il gioco d’azzardo è già consentito in Italia. Tuttavia, esistono regole molto rigide per quanto riguarda la sua attuazione e ciò che è esattamente possibile fare.

Non c’è quindi da stupirsi se la situazione attuale è un po’ incerta e tutti gli interessati dovrebbero chiedersi quali sono le opzioni effettivamente disponibili. Gli operatori devono attenersi a linee guida molto rigide e controllate. Questo è simile a quello di altri Paesi europei, in quanto i casinò online in particolare devono rispettare una serie di linee guida e richiedono una licenza valida.

La licenza per il gioco d’azzardo online è rilasciata dall’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS), che emette anche regolamenti in materia di alcol, tabacco e gioco d’azzardo, tra le altre cose. Un fornitore che desideri gestire un casinò online necessita quindi di una licenza valida rilasciata dalla suddetta autorità italiana.

Senza tale licenza, l’offerta è illegale, il che vale anche per il gioco d’azzardo. I flussi di gioco d’azzardo sono certamente un caso speciale che deve essere preso in considerazione di conseguenza. Tuttavia, non è detto che solo perché il gioco d’azzardo è così popolare in Italia, non sia soggetto alle stesse regole severe che vigono in altri Paesi.

Questo è lo stato dei flussi di gioco d’azzardo in Italia

Gli streaming di casinò sono popolari a livello internazionale e hanno conquistato molti fan. Tuttavia, gli streaming di casinò su piattaforme come Twitch sono sempre più considerati un pericolo, in quanto possono contribuire alla dipendenza dal gioco d’azzardo. È particolarmente importante notare i grandi sponsor che noti streamer hanno per i flussi di gioco d’azzardo.

In una certa misura, i flussi di gioco d’azzardo sono quindi pubblicità, che non è consentita per il gioco d’azzardo in Italia. I flussi di casinò o di gioco d’azzardo non sono generalmente vietati. Tuttavia, sono previste maggiori restrizioni per quanto riguarda la collaborazione con gli sponsor. Ciò vale anche per l’indicazione dei nomi dei siti degli sponsor, che è chiaramente classificata come pubblicità.

Twitch sta lentamente ma inesorabilmente prendendo provvedimenti contro la pubblicità illegale nei flussi, ma è improbabile che vieti completamente i flussi di gioco d’azzardo. In particolare, il poker e le scommesse sportive potrebbero rimanere. Tuttavia, non è certo, quindi al momento non è del tutto chiaro come e se i flussi di gioco d’azzardo possano continuare in Italia.

Opportunità per il gioco d’azzardo in Italia

In linea di principio, il gioco d’azzardo è certamente popolare in Italia come in altri Paesi. Forse il gioco d’azzardo può addirittura essere considerato parte della cultura, visto che qui c’è abbastanza entusiasmo e appassionati. Come il calcio, che è importante per la cultura, o il miglior cibo italiano, riunisce molte persone. Il gioco d’azzardo è consentito, come già detto. Ma solo con una licenza, altrimenti è illegale.

Ciò che è chiaramente consentito solo in misura molto limitata è la pubblicità del gioco d’azzardo. Questa è stata particolarmente limitata dal 2018. Il divieto si applica alle scommesse sportive e ai casinò online, ma alle lotterie locali si applicano leggi speciali. In questo contesto, la popolare piattaforma di streaming Twitch ha attirato l’attenzione in Italia, così come la piattaforma YouTube.

Su entrambe le piattaforme sono stati pubblicizzati diversi giochi d’azzardo (online) e scommesse sportive. Questo ha portato all’imposizione di multe elevate. È vietato caricare contenuti con pubblicità illegale. Tuttavia, si nota che, nonostante i controlli e le multe, la pubblicità è sempre presente.

Questo pone un problema in Italia, in quanto la pubblicità è ancora presente, ma è vietata. Resta quindi da vedere se e in che misura piattaforme come Twitch saranno autorizzate a caricare e rendere disponibili contenuti in futuro. I giocatori possono giocare localmente e online in Italia, ma devono sempre cercare fornitori con una licenza adeguata.

Inoltre, le norme applicabili saranno ulteriormente inasprite e la protezione dei giocatori è altrettanto importante. Resta da vedere cosa riserva il futuro al gioco d’azzardo illegale, che in Italia è ancora presente su larga scala. Tuttavia, è lecito aspettarsi regolamenti più severi, sanzioni e forse divieti per le singole piattaforme se le norme continuano a essere ignorate.

Il fascino dei flussi di gioco: queste opzioni sono disponibili

In futuro i flussi di gioco d’azzardo potrebbero non essere più disponibili in Italia. O solo in misura limitata. Gli streaming sono presumibilmente possibili se non ci sono pubblicità e se gli sponsor non vengono più utilizzati e nominati come in passato. Poiché è difficile gestire lo streaming del gioco d’azzardo senza pubblicità, potrebbero esserci ulteriori restrizioni.

Al momento, la piattaforma di streaming Twitch è ancora visitabile ed è ancora possibile guardare il programma. In ogni caso, il gioco d’azzardo online è consentito in Italia ai fornitori con licenza e resta da vedere cosa succederà in seguito. Tuttavia, è probabile che il gioco d’azzardo illegale rimanga parte integrante dell’Italia ancora per un po’, dato che le parti interessate sono molte.

I giocatori che non vogliono solo giocare, ma anche guardare gli streaming, possono continuare a farlo. Almeno nell’ambito della struttura ancora offerta. Si può già ipotizzare che la pubblicità nei flussi di gioco continuerà a essere penalizzata e che le sanzioni elevate porteranno anche le piattaforme di streaming a introdurre regole diverse. La regolamentazione dei servizi di streaming più popolari è quindi inevitabile in Italia.