Tragedia in Campania, papà uccide la figlia e si toglie la vita: cosa è successo

Tragedia ad Avellino, nella frazione Bosco dei Preti, dove un papà avrebbe ucciso sua figlia per poi togliersi la vita. I corpi sono stati ritrovati nell’aia nei pressi della loro villetta di campagna, poco distante dal centro del capoluogo irpino.

Avellino, papà uccide la figlia e si toglie la vita

Stando ad una prima ricostruzione effettuata dagli inquirenti, resa nota da Il Mattino, Costantino Mazza, 63enne, avrebbe prima esploso un colpo con la sua pistola, detenuta legalmente, contro la figlia Alessandra, di 35 anni, per poi puntare l’arma verso di sé. Un omicidio-suicidio che si sarebbe consumato a pochi passi dalla moglie, nonché madre della giovane, che si trovava in casa ed attualmente è in stato di choc.

“Non ho più la mia Alessandra” – avrebbe dichiarato urla strazianti e lacrime. Alla base della follia vi sarebbe il rapporto divenuto turbolento tra padre e figlia da quando la ragazza avrebbe manifestato una serie di disturbi psichici e crisi depressive. Pare che negli ultimi tempi i due discutessero spesso animatamente.

Padre e figlia si trovavano a pochi metri dalla loro abitazione quando, probabilmente proprio nel mezzo dell’ennesima discussione, si sarebbe consumato il dramma. Proprio sotto al pergolato all’esterno dell’appartamento sono stati ritrovati, a poca distanza l’uno dall’altra, i due corpi.

Entrambi erano molto conosciuti nell’Avellinese: lui lavorava come idraulico, lei era una parrucchiera ed estetista. A causa dei disturbi che la affliggevano di recente, la 35enne pare si fosse affidata anche a un esperto per seguire uno specifico piano terapeutico che potesse aiutarla a superare questo complicato periodo.

“Proprio ieri, nella tarda mattinata, era venuta al mio negozio, eravamo molto amiche. Mai avrei immaginato di non rivederla più. Ultimamente era spesso nervosa e litigava con il papà ma era una bravissima persona, piena di vita e di entusiasmo” – racconta un’amica di Alessandra a Il Mattino.

Un altro triste caso di omicidio-suicidio che si aggiunge a quello avvenuto pochi giorni fa nel quartiere di San Giovanni a Teduccio, a Napoli, dove un uomo dopo aver ucciso la moglie avrebbe deciso di farla finita, morendo a sua volta probabilmente a causa di un veleno che aveva ingerito.