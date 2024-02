L’uomo degli spari a San Giovanni ha ucciso la moglie e si è tolto la vita: avevano 3 figli

Si sarebbe suicidato l’uomo che questa mattina, a San Giovanni a Teduccio (quartiere di Napoli), avrebbe iniziato a sparare colpi di pistola dal balcone della sua abitazione finendo poi per uccidere sua moglie. È quanto emerso dall’ultimo aggiornamento sul caso fornito dall’Ansa.

Napoli San Giovanni: si sarebbe suicidato l’uomo degli spari

Un dramma che, dopo aver scatenato momenti di panico e indignazione, si è concluso con una duplice tragedia: a perdere la vita sarebbe stata non solo la donna, pare per mano del marito, ma anche l’uomo stesso che, stando a quanto emerso negli ultimi minuti, si sarebbe ucciso.

Lui stesso avrebbe urlato dal balcone “l’ho ammazzata”, parlando della moglie che si trovava in casa con lui. A nulla sarebbero serviti i tentativi dei residenti che avrebbero esortato l’uomo a non commettere gesti folli, percependo la sua intenzione di mettere fine anche alla sua vita. l suo cadavere sarebbe stato ritrovato accanto a quello della moglie. La coppia lascia 3 figli.

Chi è l’uomo del femminicidio-suicidio

Secondo quanto riferito da conoscenti, l’uomo in passato lavorava come guardia giurata, poi aveva perso il posto di lavoro, forse a causa di un tentativo di furto della sua pistola mentre era in servizio. Pare che nel corso di quella rapina sia stato anche ferito.

Abitava a San Giovanni a Teduccio insieme alla moglie e ai loro tre figli. Stando a quanto si apprende, da questa mattina, pare che due dei bambini siano a scuola mentre il più grande sarebbe in gita con la classe. I vicini parlano di una persona tranquilla che prima di oggi non avrebbe mai dato segni di squilibrio tali da far presagire una simile situazione.

Sul posto sono giunti gli agenti di polizia, affiancati da un negoziatore, che hanno cercato di raggiungere l’uomo con l’obiettivo di bloccarlo e disarmarlo.