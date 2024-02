Spara all’impazzata dal balcone, paura a San Giovanni: “Ha ucciso sua moglie”

AGGIORNAMENTO: DOPO AVER UCCISO LA MOGLIE, L’UOMO SI SAREBBE SUICIDATO

Panico e caos questa mattina a San Giovanni a Teduccio, quartiere di Napoli, dove un uomo si sarebbe barricato all’interno della sua abitazione di via Raffaele Testa, iniziando a sparare all’impazzata: stando al racconto dei residenti avrebbe ucciso anche la moglie che si trovava in casa con lui.

L’uomo si sarebbe affacciato dal balcone di casa, armato di pistola, iniziando a sparare ripetutamente. Al momento nulla è stato accertato ma da una prima ricostruzione risulta che lui stesso avrebbe riferito di aver colpito ed ucciso sua moglie, manifestando poi l’intenzione di togliersi la vita.

“L’ho ammazzata” – avrebbe urlato affacciandosi dal balcone. L’uomo si sarebbe, infatti, seduto sul davanzale della finestra tenendo l’arma tra le mani e negoziando con i residenti che lo esortavano a non commettere azioni criminali né folli, percependo la sua intenzione di voler mettere fine alla sua vita.

Sul posto sono giunti gli agenti di Polizia che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area, invitando i residenti a rientrare nelle loro case senza uscirvi, per non mettere a rischio la propria incolumità. Le unità operative accompagnate da un negoziatore stanno tentando di avvicinarsi all’uomo, probabilmente irromperanno all’interno dell’abitazione per fermarlo ed accertarsi delle condizioni della donna.

Stando a quanto emerso, si tratterebbe di un ex guardia giurata, attualmente non in servizio. Pare che la moglie si trovasse realmente in casa al momento degli spari. I due sarebbero genitori di tre figli, tutti non presenti in casa questa mattina. Pare che due si trovino a scuola e l’altro in gita sempre con il suo istituto. Seguiranno ulteriori aggiornamenti e chiarimenti sul caso.