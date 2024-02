Chi è l’uomo degli spari a San Giovanni a Teduccio: ex guardia giurata, papà di 3 figli

AGGIORNAMENTO: DOPO AVER UCCISO LA MOGLIE, L’UOMO SI SAREBBE SUICIDATO.

Panico e indignazione a San Giovanni a Teduccio (Napoli) dove i residenti questa mattina sono stati allertati da ripetuti spari: sarebbe stato un uomo a far esplodere diversi colpi di pistola dalla finestra della sua abitazione in via Raffaele Testa, dichiarando di aver ucciso sua moglie. Si tratta di un ex guardia giurata, padre di 3 figli.

Napoli San Giovanni: chi è l’uomo degli spari

L’uomo si sarebbe affacciato dal balcone del suo appartamento, armato di pistola, iniziando a sparare all’impazzata. Lui stesso, rivolgendosi ai residenti, che nel frattempo lo esortavano a non compiere gesti folli, avrebbe riferito di aver colpito mortalmente anche la moglie.

“L’ho ammazzata” – avrebbe detto, facendo temere il peggio per la vita della donna che molto probabilmente si trovava in casa con lui. Sul posto sono giunti gli agenti di Polizia, unità operative speciali affiancate da un negoziatore, per cercare di avvicinare e bloccare l’uomo, disarmandolo. Nel frattempo hanno provveduto anche a mettere in sicurezza l’area impedendo ai residenti di entrare e uscire.

Secondo quanto riferito da conoscenti, l’uomo in passato lavorava come guardia giurata, poi aveva perso il posto di lavoro, forse a causa di un tentativo di furto della sua pistola mentre era in servizio. Pare che nel corso di quella rapina sia stato anche ferito.

Abitava a San Giovanni a Teduccio insieme alla moglie e ai loro tre figli. Stando a quanto si apprende, da questa mattina, pare che due dei bambini siano ancora a scuola mentre il più grande sarebbe in gita con la classe. I vicini parlano di una persona tranquilla che prima di oggi non avrebbe mai dato segni di squilibrio tali da far presagire una simile situazione. Seguiranno ulteriori aggiornamenti e chiarimenti sul caso.