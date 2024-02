Dopo la consegna della targa a Geolier da parte del sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, a lanciare un appello al primo cittadino e la tiktoker Rita De Crescenzo che, a sua detta, meriterebbe anche lei un riconoscimento, non solo il rapper partenopeo che ha scalato le classifiche musicali e conquistato il secondo gradino del podio al Festival di Sanremo.

Rita De Crescenzo: “Geolier? Anche io vittoria per Napoli”

Al suo rientro da Sanremo, Geolier è stato accolto non solo dalla sua gente ma anche dall’amministrazione comunale che ha voluto premiarlo pubblicamente: a lui è stato, infatti, riconosciuto il merito di aver mostrato il lato più bello della nostra città nel corso del Festival, riportando il napoletano sul palco dell’Ariston e mostrando sempre un comportamento pacato, garbato ed elegante anche di fronte a vergognose provocazioni.

Un riconoscimento che, seppur apprezzato, ha scatenato una sorta di polemica da parte di un volto noto dei social: si tratta di Rita De Crescenzo che proprio attraverso un video si è rivolta al sindaco chiedendo un simile trattamento. A sua detta, anche lei, come Geolier, rappresenterebbe una bella pagina di Napoli per cui, sempre a suo parere, meriterebbe di essere premiata.

Affermazioni che hanno scatenato reazioni contrastanti da parte degli utenti del web. La De Crescenzo, infatti, non di rado viene presa di mira dagli stessi napoletani che non si sentono per nulla rappresentati da simili personaggi. C’è anche, però, una fetta di popolazione che la considera un vero e proprio “mito”.

“Questo video è per il sindaco di Napoli. Signor sindaco, io mi voglio complimentare con voi per il gesto che avete fatto a Geolier. Veramente ha meritato quello che avete fatto per lui perché è un grande per la nostra Napoli. Però vi voglio dire una cosa, pure io ho bisogno di un complimento“ – ha esordito la tiktoker in uno degli ultimi video pubblicati.

“Qui sui social tutti mi massacrano ma anche io sono una grande e bella soddisfazione, un esempio di rinascita per i giovani, per la gente che fa uso di droghe e psicofarmaci. Io vorrei dare voce a questa mia grande rinascita, magari lei può aiutarmi a dare questa voce perché io ho sbagliato ma sulla mia pelle, ho pagato e ringraziato, non ho mai fatto del male a nessuno come lei ben sa, perché a Napoli si parla”.

“Di me parlano sempre male. Signor sindaco se un giorno farete un grande spettacolo io vorrei parlare della mia rinascita forte perché contro la droga e gli psicofarmaci ce la possono fare i ragazzi di oggi. Io vorrei aiutare in questa cosa, possiamo organizzare qualcosa. Io non so parlare bene però la gente conosce la mia storia, sono una grande vittoria per Napoli perché sono cambiata assai quindi non dovete dire sempre cose brutte su di me. Tutti abbiamo sbagliato ma io una possibilità non la posso avere? Mi devono sempre infangare qua sopra? Faccio un appello a voi, voglio pure io un colloquio con voi”.