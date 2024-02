Geolier: “Ho portato il napoletano e ho vinto in questo”. La giornalista: “Hê arrevutato”

Non ha ceduto alle provocazioni, non ha risposto ai fischi né alle offese, mostrandosi sempre educato, fiero e soddisfatto della sua partecipazione al Festival di Sanremo: anche durante la conferenza finale dei vincitori, Geolier ha dato prova del suo comportamento nobile, ricevendo i complimenti da una giornalista in particolare.

Giornalista a Geolier in conferenza a Sanremo: “Hê arrevutato”

Geolier, al contrario di quanto speravano la grande maggioranza dei partenopei, non ha vinto ma ha raggiunto ugualmente un grande traguardo: non solo ha conquistato il secondo gradino del podio ma si è affermato come l’artista più “televotato” della storia del Festival di Sanremo.

Enormemente apprezzato dal pubblico, tuttavia, il rapper partenopeo non avrebbe conquistato la vittoria per il giudizio sfavorevole soprattutto della sala stampa che ha letteralmente remato contro di lui, come dimostrano diversi video circolati in rete così come alcune domande e dichiarazioni che si sono rivelate del tutto vergognose. C’è chi ha invocato i vertici di “bloccare il televoto alla Campania” e una giornalista che ha addirittura accusato Geolier di “aver rubato” la vittoria ad altri artisti durante la serata delle cover.

L’artista 23enne ha messo a tacere tutti mischiandosi tra il pubblico durante le sue ultime esibizioni sul palco dell’Ariston e sfoggiando un sincero sorriso nella conferenza stampa finale: “Mi sento bene, ho fatto un bel Festival, ho imparato un sacco di cose. Mi è piaciuto tutto. Nessuna amarezza, volevo portare il napoletano e quindi ho vinto già all’inizio del Festival per i miei obiettivi quindi va bene così, sono felice di tutto“.

“Ora torno a Napoli, faccio il disco, vorrei farlo uscire prima del tour. C’è qualche data tipo in Spagna, Germania, Svizzera, Grecia però è tutto da confermare. In estate sicuro andiamo un po’ in giro per l’Europa. Il rap ha fatto buoni risultati, sia quest’anno che quello precedente. Lazza ha spaccato tutto. Alla fine conta questo, io mi sono goduto ogni istante di tutto questo. Mi porto a Napoli bei ricordi di Sanremo“.

I complimenti, stavolta, arrivano anche dalla sala stampa. Non solo alcuni opinionisti, a Domenica In Speciale Sanremo, si sono complimentati con Geolier per la sua estrema educazione, ma proprio una giornalista in conferenza stampa, dopo aver posto la sua domanda al rapper, ha sottolineato: “Hê arrevutato comunque”.