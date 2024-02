Geolier non vince Sanremo ma porta Napoli sul podio: trionfa Angelina Mango

Angelina Mango è la vincitrice del Festival di Sanremo: ha prevalso sugli altri quattro finalisti ed è stato premiata sul palco dell’Ariston da Amadeus e Fiorello. Un risultato che probabilmente ha deluso gran parte della città di Napoli che sperava nella vittoria di Geolier, arrivato secondo ma risultato primo nella classifica provvisoria.

Di seguito la classifica finale con le prime 5 posizioni che si aggiungono a quelle già svelate in precedenza, dal sesto al trentesimo posto:

Angelina Mango; Geolier; Annalisa; Ghali; Irama Mahmood Loredana Bertè Il Volo Alessandra Amoroso Alfa Gazzelle Il Tre Diodato Emma Fiorella Mannoia The Kolors Mr. Rain Santi Francesi Negramaro Dargen D’Amico Ricchi e Poveri BigMama Rose Villain Clara Renga e Nek Maninni La Sad Bnkr44 Sangiovanni Fred De Palma.

Un risultato che sembrerebbe aver capovolto la classifica provvisoria annunciata a inizio serata che vedeva Geolier in testa. Non pochi hanno segnalato problemi con il televoto anche se il direttore artistico e conduttore ha parlato in diretta di possibili disservizi causati dai tantissimi voti pervenuti, tranquillizzando gli spettatori.

Geolier è riuscito comunque a guadagnarsi l’argento ma soprattutto a dare prova di grande talento, educazione e superiorità. Nonostante sia stato sommerso da critiche, fischi e persino insulti, il 23enne di Secondigliano ha dato prova della sua nobiltà d’animo, catapultandosi tra il pubblico e rispondendo a coloro che nella serata precedente hanno abbandonato le poltrone pur di non sentirlo con un affettuoso saluto.