Geolier ancora tra il pubblico dopo i fischi, i giornalisti: “Sei di una educazione unica”

Prima del suo ritorno a Napoli, Geolier ha preso parte all’edizione speciale Sanremo di Domenica In, condotta da Mara Venier direttamente dal teatro Ariston, e anche in quest’ultima occasione non ha proferito parola sui fischi e le offese ricevute, dimostrando ancora una volta un comportamento superiore all’ondata di provocazioni che ha caratterizzato la sua partecipazione al Festival.

Geolier a Domenica In, giornalisti: “Educazione unica”

Proprio come già successo durante la finale del Festival, Geolier si è esibito catapultandosi tra il pubblico, quello stesso che lo ha vergognosamente fischiato sia quando ha vinto la serata delle cover sia quando si è posizionato primo nella classifica provvisoria letta da Amadeus.

“Emanuele è stato risucchiato dalla folla. Come sei carino, sei andato a salutare tutti” – ha detto la Venier richiamando Geolier sul palco che, mentre andava in onda la pubblicità, si è fermato a salutare il pubblico, scattando foto, scambiando strette di mano e abbracci.

La padrona di casa ha poi chiesto al rapper come ha vissuto questa esperienza, ricordando anche la spiacevole parentesi dei fischi e delle persone che hanno addirittura lasciato le poltrone per non assistere alla sua esibizione. “È stata una settimana impegnativa ma bella, me la sono goduta fino in fondo. È tutta esperienza, maturità che porterò a Napoli. Mi sono divertito, è stato bello, è crescita. Anche quei momenti là aiutano a crescere, anzi quelli sono i migliori“.

Avrebbe potuto togliersi qualche sassolino dalla scarpa e magari rispondere a modo a tutti quelli che gli hanno remato contro, eppure Geolier ha continuato a mostrare un comportamento nobile cercando di trarre addirittura insegnamenti positivi da quanto successo. Anche se quell’atteggiamento del pubblico ha di sicuro condizionato la sua esperienza al Festival: tutti hanno notato il suo dispiacere, Amadeus compreso, la sua entrata a testa bassa sul palco, la sua voglia di rientrare nella sua città.

“Sono felice di tornare a casa, assai. Finalmente. Anche perché mi stanno aspettando, non posso fare tardi” – ha continuato il rapper che, infatti, è stato accolto con una grande festa al rione Gescal, dove è cresciuto ed abita con la sua famiglia.

La Venier è poi passata alle domande dei giornalisti ed opinionisti che non hanno potuto fare altro che complimentarsi con Geolier. In particolare Marino Bartoletti ha sottolineato: “È stato molto bravo lui. Davanti a provocazioni e polemiche che sinceramente veramente non meritava, lui è stato di una eleganza unica“.

“La parola rispetto è stata la chiave in tutto quello che ha fatto in questi giorni. Sui fischi immagino che dentro qualcosa stia bollendo ma a differenza di tanti altri lui ha vinto al televoto, la sala stampa ha dato un voto completamente diverso che glielo ha ribaltato in faccia ma questa è la regola e lui ha accettato. C’è chi non lo ha fatto in passato” – ha replicato Andrea Lanfranchi.

Anche Mara Venier ha preso le difese di Geolier: “Sono state provocazioni che non si dovrebbero fare, bisogna sempre rispettare prima di tutto l’artista. Lui lo ha accettato perché è una persona coerente e intelligente. La cosa inaccettabile è chi si è alzato ed è andato via“.