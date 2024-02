“Ho ucciso mio fratello”, il 19enne confessa: ha colpito Alessio 7 volte alle spalle e al collo

Ha confessato di aver ucciso il fratello Danilo Melillo, il 19enne di Gioia Sannitica (nel Casertano) attualmente in stato di fermo con accusa di omicidio e tentato omicidio: dopo aver ammazzato, a colpi di coltello, Alessio, di 25 anni, si sarebbe poi scagliato contro Gianni, l’altro fratello 22enne, attualmente ricoverato all’ospedale Cardarelli di Napoli.

Gioia Sannitica, Melillo confessa di aver ucciso il fratello

“Sono stato io, ho ucciso mio fratello” – avrebbe detto con freddezza il presunto assassino al capitano dei carabinieri di Piedimonte Matese, come rende noto Il Mattino. A poche ore dal delitto sarebbe stato, infatti, ritrovato dai carabinieri nei pressi di un dirupo, sporco di sangue e in lacrime.

Trasferito prima in ospedale, per una ferita al tendine della mano, causata proprio dall’impugnatura del coltello usato per ferire e addirittura uccidere uno dei suoi fratelli, il giovane è stato trasferito nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, in isolamento.

Un ragazzo introverso che avrebbe inveito contro i fratelli maggiori proprio per il tentativo da parte di questi ultimi di invogliare il più piccolo di casa a relazionarsi con gli altri e soprattutto trovarsi un lavoro. Consigli che non avrebbero fatto altro che alimentare il malessere di Danilo, pare già da tempo in conflitto in particolar modo con Alessio.

Probabilmente quel giorno non avrebbe digerito un’offesa e, impugnando un coltello, avrebbe colpito il fratello maggiore alle spalle, per 7 volte, per poi infliggergli il colpo mortale al collo. Prima di morire, Alessio avrebbe chiesto anche “aiuto” a Danilo, con le ultime forze che gli erano rimaste, ma senza ricevere alcun soccorso.

Gianni, l’altro fratello, di 22 anni, rientrando a casa si sarebbe ritrovato davanti il cadavere del 25enne. Sul corpo privo di vita il 19enne era ancora intento a brandire l’arma finendo per colpire anche Gianni, direttamente al volto. Di qui la richiesta d’aiuto da parte del ferito ad uno zio che sarebbe giunto in casa allertando le forze dell’ordine e i soccorsi. Nel frattempo Danilo si sarebbe dato alla fuga.

Il ragazzo è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Cardarelli di Napoli ma non è in pericolo di vita. La mamma dei tre è in stato di choc. Al momento della tragedia non si trovava in casa così come il marito e padre dei tre fratelli che si trovava in Svizzera per motivi di lavoro.