L’Università di Napoli tra le migliori d’Italia e del mondo: Ingegneria e Fisica ai primi posti

Napoli è tra le migliori città d’Italia dove poter studiare Ingegneria Meccanica e Fisica: è quanto emerso dall’indagine sulle università nazionali condotta da Preply, la piattaforma leader nell’apprendimento delle lingue, che ha stilato la classifica dei migliori atenei per ogni corso di studio.

A Napoli le migliori università di Ingegneria e Fisica

Preply ha esaminato le classifiche accademiche di U.S. News in collaborazione con l’istituto di analisi Clarivate, analizzando in particolare i dieci corsi di laurea più popolari nelle principali città universitarie italiane. Tra queste viene collocata anche la città di Napoli, meta privilegiata degli studenti soprattutto per l’eccellenza dei corsi di laurea offerti in Ingegneria Meccanica e Fisica.

Nello specifico, la città partenopea conquista l’argento della classifica relativa al corso di studi in Ingegneria Meccanica, seconda soltanto alla Sapienza di Roma e seguita, al terzo posto, dall’Università degli Studi di Padova. Quanto alla facoltà di Fisica, Napoli occupa il terzo posto del podio con un punteggio di 7.7, preceduta soltanto dalla Sapienza di Roma e l’Università di Pisa.

“Il corso di laurea in Ingegneria Meccanica dell’Università di Napoli ha ottime valutazioni nelle classifiche universitarie internazionali. Anche se l’Università di Roma è molto rinomata in questo campo, vale la pena dare un’occhiata anche all’Università di Napoli: qui gli studenti hanno l’opportunità di beneficiare di un’istruzione di alto livello che offre opportunità di ricerca, contribuendo così in modo significativo allo sviluppo tecnologico. L’ingegneria meccanica è una materia molto popolare tra i giovani, poiché promette di contribuire a plasmare il futuro tecnologico e offre eccellenti opportunità di carriera ben retribuite” – si legge nella nota diffusa da Preply.