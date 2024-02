Vecchioni: “Napoli è invidiata. Era già un regno quando altrove si pascolavano capre”

Intervenuto alla trasmissione In altre parole, in onda su La 7, il celebre cantautore Roberto Vecchioni, parlando della partecipazione di Geolier al Festival di Sanremo, ha speso bellissime parole per la città di Napoli, a sua detta attaccata in quanto motivo di invidia per molti.

Roberto Vecchioni difende Geolier: “C’è invidia per Napoli”

Vecchioni ha preso parte alla 74esima edizione della kermesse canora più importante d’Italia, affiancando Alfa, in veste di ospite, durante la serata delle cover, proprio quella che ha visto Geolier al centro delle provocazioni, travolto dai fischi e dal comportamento vergognoso di chi ha abbandonato la sua poltrona pur di non vederlo esibirsi.

Ricordando l’episodio, nel corso del programma, l’artista ha difeso a spada tratta il rapper partenopeo: “Chiariamo bene questa cosa. Innanzitutto Geolier ha cantato una canzone non semplice. Se qualcuno ha capito il testo, parla di un rapporto dove ognuno va per la sua strada perché pur amandosi non si capiscono. Non è un tema proprio facile, è un tema importante e Geolier lo tratta anche con alcuni riferimenti alla pioggia che scende, cose notevoli”.

“Seconda cosa. L’avversità verso il Sud, verso Napoli. Sì, c’è un po’ anche di quello. Secondo me c’è dell’invidia perché Napoli è un regno dal 1200 quando altrove si pascolavano capre. Napoli è una delle città più immense del mondo, ha inventato la musica, ha inventato questo modo di esprimersi”.

“Napoli è una città provvisoria, è sotto un vulcano quindi ogni giorno è una novità, può succedere di tutto. Ha avuto tutte le dominazioni possibili e immaginabili. Potevano morire da un giorno all’altro e invece sono diventati napoletani. Fortissimi, eccezionali, fantasiosi, meravigliosi e fanno conoscere l’Italia“.

“Io amo Napoli. I miei genitori sono napoletani ma anche se non lo fossero parlerei lo stesso così di Napoli. Tutti conoscono l’arte di Roma ma andate a vedere cosa c’è a Napoli“ – ha concluso.