“Ciao amore della mia vita”, dolore per l’attrice di Un Posto al Sole: è morto il marito

Grave lutto per Luisa Amatucci, l’attrice napoletana che interpreta Silvia nella celebre soap Un Posto al Sole: è morto il marito Gianni Netti, pare per una malattia che lo affliggeva da tempo.

Lutto per Luisa Amatucci, Silvia di Un posto al Sole: marito morto

“Ciao amore della mia vita” – ha scritto l’attrice sui suoi profili social personali, postando una foto del marito venuto a mancare nelle ultime ore. Un contenuto che ha raccolto in breve tempo migliaia di reazioni e messaggi di cordoglio e vicinanza per l’artista, colpita da questa grave perdita.

Non sono mancate dediche social da parte di coloro che hanno conosciuto Gianni e che ora non possono fare altro che ricordarlo con nostalgia. Come la moglie, era molto conosciuto in città non solo per il suo percorso artistico ma anche per la frequentata vineria di sua proprietà che si trova nel cento storico di Napoli.

“Ci lascia così Gianni Netti. La storia di tutti i teatri di Napoli e del mondo, che con le sue luci d’artista illuminò. Conosciuto anche per essere il proprietario de Il Mantegno, vineria del centro storico di Napoli. Un uomo che ha reso possibile, l’impossibile. Un uomo che ha dedicato la sua vita al bene degli altri. Uomo gentile, perbene e con un animo nobile, raro di questi tempi. Un padre sempre presente nel bene e nel male, unico nel suo genere. Napoli rende omaggio ad un suo figlio che ha lottato fino alla fine. Noi, la tua famiglia, saremo la tua memoria” – si legge nella pagina Quartieri Spagnoli Napoli.

“Il nostro amico Gianni Netti del Mantegno è andato via. Gianni non c’è più. Una vita lunga, io l’o incrociato nell’avventura del Mantegno, la prima e unica vineria del centro storico di Napoli, una roba seria, talmente seria, che ha cambiato il volto di piazzetta Nilo. Roba da rivoluzione copernicana per noi residenti. Coraggioso, serio, una parola buona, una battuta, una parola franca, una parola amica. La confidenza, le gioie, le serate insieme. Ci manchi Gianni, sorridici sempre” – scrive un amico.