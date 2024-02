Il ritorno a Napoli dei campioni: la Gevi incontrerà Manfredi e poi festa a Piazza Municipio

Grande attesa per la Napoli Basket in città, il programma completo degli eventi

Giornate storiche, da ricordare a lungo in casa Gevi Napoli Basket. Dopo la vittoria della Coppa Italia Frecciarossa, arrivata ieri sera contro la favorita Olimpia Milano, gli uomini di Milicic sono in viaggio verso Napoli per vivere una giornata da protagonisti assoluti. Gli azzurri avranno un lungo lunedì, tra incontri istituzionali e viaggio, prima di dedicarsi completamente ai propri tifosi che sono pronti ad accoglierli in massa sia alla stazione centrale sia a Piazza Municipio dove ci sarà la festa nelle prime ore della serata.

Il ritorno a casa della Napoli Basket, tra l’incontro con Manfredi all’abbraccio con i tifosi

La squadra del presidente Grassi è in viaggio proprio in questo momento verso il capoluogo campano in treno, con arrivo previsto tra le 14 e le 15, dove ci sarà la prima ondata di tifosi che saluteranno la squadra nella stazione centrale (che dai rumors sta già iniziando a riempirsi di supporters). Nel pomeriggio la squadra poi incontrerà il sindaco Gaetano Manfredi, verso le 18:45 presso la Sala Giunta di Palazzo San Giacomo, dove gli atleti saranno tributati dalle cariche politiche più importanti della Campania e di Napoli.

Successivamente la squadra si dirigerà verso Piazza Municipio dove ci sarà la grande festa con i tifosi che raggiungeranno il posto in massa per tributare e omaggiare i propri beniamini, al termine di un percorso storico battendo squadre del calibro di Brescia, Reggio Emilia e la superfavorita Milano con tre partite da cineteca. Per la squadra ci sarà poi qualche giorno di riposo prima di ripartire in campionato e puntare la testa alle ultime partite prima dei play-off. Nel primo weekend di marzo gli azzurri ospiteranno Treviso nel proprio palazzetto prima di un lungo tour de force di sfide che si chiuderanno ad inizio maggio contro Scafati, per poi passare alla fase finale.