Dramma nel Napoletano, precipita da 3 metri mentre sta lavorando: morto a 35 anni

Tragedia a Casalnuovo, in provincia di Napoli, dove questa mattina un operaio è morto dopo essere precipitato da un edificio mentre svolgeva alcuni lavori di ristrutturazione: si tratta di un ragazzo di soli 35 anni che ha perso la vita a seguito del drammatico schianto.

Cade dall’edificio, operaio morto a Casalnuovo: aveva 35 anni

Stando ad una prima ricostruzione, fornita da Rai News, l’uomo sarebbe precipitato da circa tre metri di altezza, per cause ancora da accertare. Pare che si trovasse lì per completare una ristrutturazione avviata all’interno dello stabile situato in via Amalfi, nel Comune di Casalnuovo.

Per il giovane l’impatto col suolo si sarebbe rivelato fatale: nonostante l’arrivo dei soccorsi, il suo cuore ha smesso di battere. Inutile la corsa alla vicina clinica Villa dei Fiori di Acerra, dove la vittima secondo quanto si apprende, sarebbe giunta già priva di vita. Intanto sul posto sono giunti i carabinieri della tenenza di Casalnuovo di Napoli che hanno avviato i rilievi del caso per avviare le opportune indagini e far luce sulla vicenda.

Si tratta dell’ennesimo incidente avvenuto sul luogo di lavoro che ha spezzato un’altra giovane vita. Un lutto che giunge proprio a pochi giorni dal conferimento della laurea magistrale dedicata alla memoria di Fulvio Filace, il 25enne di San Giorgio a Cremano che ha perso la vita proprio mentre svolgeva il suo ruolo di tirocinante presso il CNR.

Il suo compito era quello di testare un auto ibrida sperimentale, accompagnato dall’ingegnere e ricercatrice Maria Vittoria Prati ma entrambi sono rimasti vittime di un’esplosione avvenuta in tangenziale, probabilmente per la presenza di due bombole di ossigeno o materiale infiammabile presenti all’interno della vettura.